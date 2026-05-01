15 yaş altı çocukların sosyal ağları kullanımını yasaklayan ve dijital platformlara temsilci bulundurma ve ebeveyn denetimi zorunluluğu getiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dinle Özetle

Sosyal ağlarda 'yaş doğrulama' şartı başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

HABERİN ÖZETİ Sosyal ağlarda 'yaş doğrulama' şartı başlıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle 15 yaş altı çocukların sosyal ağları kullanımı yasaklandı ve dijital platformlara temsilci bulundurma ile ebeveyn denetimi zorunluluğu getirildi. Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunma yasağı getirildi ve yaş doğrulama sistemleri dahil gerekli teknolojik tedbirleri alma zorunluluğu getirildi. Sosyal ağ sağlayıcıları, ebeveynlerin çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebileceği, kullanım süresini izleyip sınırlandırabileceği ve maddi işlemleri ebeveyn iznine tabi tutabileceği ebeveyn kontrol araçları sağlamak zorunda olacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi ve oyun platformları usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Kurallara uymayan oyun platformlarına 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek ve ısrarcı olmaları durumunda bant genişlikleri daraltılabilecek. Sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin düzenlemeler, şirketlerin altyapılarını uyumlu hale getirebilmeleri için yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

İnternet ortamında çocukların güvenliğini sağlamayı amaçlayan yasal düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5651 sayılı kanunda hayata geçirilen güncellemelerle sosyal ağ sağlayıcıları ile oyun platformlarına yaş doğrulaması, aile kontrolü ve ağır idari yaptırımlar içeren katı kurallar eklendi.

15 YAŞ SINIRI GELDİ

TRT Haber'in haberine göre, kanuna eklenen madde ile sosyal ağ sağlayıcılarına, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunma yasağı getirildi. Platformlar, bu kuralı uygulayabilmek için "yaş doğrulama" sistemleri dahil gerekli tüm teknolojik tedbirleri almakla yükümlü kılındı. Sağlayıcıya ayrıca, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunması zorunlu da hale getirildi.

Yeni düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcıları açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli "ebeveyn kontrol araçları" sağlamak zorunda olacak. Bu araçlar sayesinde ebeveynler, çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım süresini izleyip sınırlandırabilecek. Ayrıca uygulama içi satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi maddi işlemler tamamen ebeveyn iznine veya onayına tabi olacak.

Mevzuatta ilk kez "Oyun dağıtıcı", "Oyun geliştirici" ve "Oyun platformu" tanımları yapıldı. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak ve ebeveyn onay mekanizmalarını sistemlerine entegre edecek.

KURALA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Çocukların korunmasına yönelik bu kurallara uymayan platformları ağır yaptırımlar bekliyor. Kurum tarafından yapılacak bildirimlere rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen oyun platformlarına kademeli olarak 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun platformlarının ihlallerde ısrarcı olması durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı'nın başvurusu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla; sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar, oyun platformlarının ise yüzde 50 oranına kadar daraltılabilecek.

BAZI MADDELER HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRMİYOR

Teknoloji şirketlerini ve milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin söz konusu maddeler (Madde 22 ve 23), şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla kanunun yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Torba yasadaki diğer maddeler ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.