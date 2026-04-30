Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türksat 7A için geri sayım başladı: Hedef dünyada ilk 10!

Türksat 7A Projesi için yürütülen kağıt üzerindeki çalışmalar sona erdi ve yakın zamanda üretim aşamasına geçilecek. Konuyla ilgili TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay önemli bilgiler paylaştı.

Türksat 7A için geri sayım başladı: Hedef dünyada ilk 10!
TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Projesi kapsamında şartnamenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek önümüzdeki ay üretim safhasına geçileceğini müjdeledi. Türkiye'nin kendi uzay limanını kurma hedefleri doğrultusunda, hazırlıkları süren uydunun milli fırlatma sistemiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarında geldiği nokta ile Türksat 7A Projesi'ndeki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin haberleşme ve gözlem uyduları bulunduğuna işaret eden Atalay, kamu, özel ve akademi bünyesinde başarılı bir uzay ekosistemi inşa edildiğini söyledi.

Türksat 7A için geri sayım başladı: Hedef dünyada ilk 10!

BAŞKA UYDULAR DA ÜRETİLİYOR

Atalay, uydu sektörünün ticari değil stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, başka uyduların da halihazırda üretilmekte olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu alanda varlık göstermesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Artık bundan sonra hedefimiz her alanda daima dünyada ilk 10'da olmak. İlk 10'dan aşağısı bizi kurtarmıyor. Bu kapsamda bizleri bir adım daha ileri götürecek Türksat 7A Projesi'nde kağıt çalışması bitti, şartname tamamlanmak üzere. Muhtemelen önümüzdeki ay final hali paydaşlarla paylaşılacak, ondan sonra da artık üretim safhasına geçiyor olacağız."

Atalay, Türkiye'nin Somali'de kurma çalışmalarına başladığı "Uzay Limanı Projesi"nde paydaş olduklarını belirterek, TÜRKSAT olarak gereken her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Uydu fırlatma sistemlerindeki küresel kısıtlamalara ve dışa bağımlılığın yol açtığı risklere değinen Atalay, fırlatıcı şirketlerin yük içeriklerine müdahale edebildiğini anlattı.

Atalay, mevcut sistemde fırlatıcıların, uyduların teknik içeriğini denetleyerek askeri yük gibi kritik bileşenlerin varlığında fırlatma hizmeti vermekten kaçınabildiğini ifade etti. Maliyetlerin yüksekliğinin yanı sıra küresel yoğunluk nedeniyle fırlatma takvimlerinde bir yıla varan gecikmeler yaşanabildiğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, kendi fırlatma sistemini oluşturma çalışmaları bu noktada hayati önem taşıyor. Kendi fırlatma sistemimizi kurduğumuzda, hem kendi ihtiyaçlarımızı dilediğimiz zaman karşılayabileceğiz hem de bu büyük pazarda pay sahibi olacağız. TÜRKSAT olarak, milli fırlatma sistemimizi kullanan ilk şirket olmayı hedefliyoruz. Temennimiz, hazırlıkları süren Türksat 7A uydumuzu kendi fırlatma sistemimizle uzaya göndermek ve bu süreçten önce altyapımızı hazır hale getirmek."

TÜRKSAT 7A NASIL OLACAK?

TÜRKSAT'ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi çerçevesinde Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokol, şirket ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025'te imzalanmıştı.

Söz konusu protokolle, Türksat 7A'nın yapım sürecine ilişkin Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesi belirlendi.

Türksat 7A Projesi'ne, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlandı.

2029'da hizmete alınması planlanan bu uydunun, daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olması hedefleniyor.

