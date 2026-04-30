Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile birlikte PlayStation Plus abonelerine Mayıs 2026 tarihinde sunacağı oyunları açıkladı. Mayıs ayının ilk 2 haftasında toplamda 3 yapım kullanıcıların erişimine açılacak.

HABERİN ÖZETİ PlayStation Plus Mayıs 2026 listesi duyuruldu: EA Sports FC 26 ücretsiz oluyor Sony, PlayStation Plus abonelerine Mayıs 2026'da sunulacak oyunları ve Türkiye fiyatlarını duyurdu. PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketleri için Mayıs 2026'da EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols oyunları ücretsiz olacak. Oyunlara 5 Mayıs 2026 itibarıyla erişilebilecek. PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin Türkiye'deki aylık, 3 aylık ve 12 aylık fiyatları belirtildi.

PLAYSTATION PLUS MAYIS 2026 OYUNLARI

Mayıs ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols yapımları olacak.

Oyunların tamamına 5 Mayıs 2026 itibarıyla erişebileceksiniz. Şayet PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli yaklaşık 6 bin 64 TL'ye denk geliyor.

EA Sports FC 26 | PS5, PS4

Wuchang: Fallen Feathers | PS5

Nine Sols| PS5, PS4

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Merak edenler için PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium paketlerinin aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik ücretleri şöyle: