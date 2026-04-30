PlayStation Plus Mayıs 2026 listesi duyuruldu: EA Sports FC 26 ücretsiz oluyor

Sony, PlayStation Blog'dan yapılan duyuru ile birlikte PlayStation Plus abonelerine Mayıs 2026 tarihinde sunacağı oyunları açıkladı. Mayıs ayının ilk 2 haftasında toplamda 3 yapım kullanıcıların erişimine açılacak.
Mayıs ayında PlayStation Plus Essential, Premium ve Extra paketlerinden herhangi birine abone olanların oynayabileceği ücretsiz oyunlar EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers ve Nine Sols yapımları olacak.
Oyunların tamamına 5 Mayıs 2026 itibarıyla erişebileceksiniz. Şayet PlayStation Plus servisine abone değilseniz ve yine de bu oyunları oynamak istiyorsanız, PlayStation Store üzerinden tamamına sahip olmanın bedeli yaklaşık 6 bin 64 TL'ye denk geliyor.
Merak edenler için PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Premium paketlerinin aylık, 3 aylık ve 12 aylık üyelik ücretleri şöyle:
|Paket
|Süre
|Fiyat
|PS Plus Essential
|1 Aylık
|273 TL
|3 Aylık
|685 TL
|1 Yıllık
|2.180 TL
|PS Plus Extra
|1 Aylık
|405 TL
|3 Aylık
|1.121 TL
|1 Yıllık
|3.645 TL
|PS Plus Deluxe
|1 Aylık
|475 TL
|3 Aylık
|1.292 TL
|1 Yıllık
|4.266 TL