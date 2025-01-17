Kışın en çok menzil kaybeden elektrikli araçlar belli oldu! Yolda kalmamak için bu modellerden uzak durun

17 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:54

Elektrikli araçlar soğuk hava şartlarında önemli ölçüde menzil kaybı yaşıyor ve bu kayıp marka ve model fark etmeksizin tüm araçları etkiliyor. Isı pompası teknolojisine sahip araçlar ise geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha az menzil kaybı yaşıyor. İşte kışın en çok menzil kaybeden elektrikli araçlar...

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Elektrikli araçların performansı, soğuk havalardan ciddi şekilde etkilenir. Marka-model fark etmeksizin, bütün elektrikli otomobil modelleri kışın menzil kaybı yaşar. ABD merkezli Recurrent tarafından yapılan bir araştırma, kış şartlarında elektrikli araçların menzil kaybını detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Araştırmada, 18 binden fazla elektrikli araçtan toplanan veriler analiz edildi ve araçların soğuk hava koşullarındaki performansları değerlendirildi. Sonuçlar bazı modellerin soğuk hava performansı açısından ciddi avantajlar sunduğunu gösterirken, diğerlerinin belirgin şekilde etkilendiğini gözler önüne serdi.

ISI POMPASI BÜYÜK FARK ETTİRİYOR

Araştırmaya göre, elektrikli araçlarda kullanılan ısı pompası teknolojisi, soğuk hava şartlarında menzil kaybını azaltmada önemli bir rol oynuyor. Isı pompasına sahip araçlar, geleneksel ısıtma sistemlerine göre yaklaşık yüzde 10 daha az menzil kaybı yaşıyor. Yani aracınız ısı pompasına sahipse, seyahat özgürlüğü açısından 1 basamak öndesiniz demektir.

EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN MODELLER

Isı pompası sayesinde soğuk hava performansında üstün başarı gösteren araçlar arasında Tesla Model X (yüzde 89 soğuk hava menzili) ve Tesla Model S (yüzde 88) ön plana çıktı. Audi e-tron, Tesla Model 3, ve Hyundai Ioniq 5 gibi modeller de soğuk havalarda yüzde 85'in üzerinde menzil koruma oranıyla güven veriyor.

ZORLUK YAŞAYAN MODELLER

Öte yandan, bazı araçlar soğuk hava koşullarında ciddi menzil kaybı yaşıyor. Volkswagen ID.4, yüzde 63'lük menzil koruma oranıyla listenin en alt sıralarında yer alırken, Chevrolet Bolt ve Cadillac Lyriq gibi modeller de yüzde 70'in altında bir performans sergiledi. Yani bu araçlardan birini satın almayı düşünüyorsanız, kışın bol bol şarj istasyonlarını bolca ziyaret etmeye hazırlanın.

Araştırmada öne çıkan bazı araçların soğuk hava performansı şu şekilde: