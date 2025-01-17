Kışın en çok menzil kaybeden elektrikli araçlar belli oldu! Yolda kalmamak için bu modellerden uzak durun
Elektrikli araçlar soğuk hava şartlarında önemli ölçüde menzil kaybı yaşıyor ve bu kayıp marka ve model fark etmeksizin tüm araçları etkiliyor. Isı pompası teknolojisine sahip araçlar ise geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha az menzil kaybı yaşıyor. İşte kışın en çok menzil kaybeden elektrikli araçlar...
Elektrikli araçların performansı, soğuk havalardan ciddi şekilde etkilenir. Marka-model fark etmeksizin, bütün elektrikli otomobil modelleri kışın menzil kaybı yaşar. ABD merkezli Recurrent tarafından yapılan bir araştırma, kış şartlarında elektrikli araçların menzil kaybını detaylı bir şekilde ortaya koydu.
Araştırmada, 18 binden fazla elektrikli araçtan toplanan veriler analiz edildi ve araçların soğuk hava koşullarındaki performansları değerlendirildi. Sonuçlar bazı modellerin soğuk hava performansı açısından ciddi avantajlar sunduğunu gösterirken, diğerlerinin belirgin şekilde etkilendiğini gözler önüne serdi.
ISI POMPASI BÜYÜK FARK ETTİRİYOR
Araştırmaya göre, elektrikli araçlarda kullanılan ısı pompası teknolojisi, soğuk hava şartlarında menzil kaybını azaltmada önemli bir rol oynuyor. Isı pompasına sahip araçlar, geleneksel ısıtma sistemlerine göre yaklaşık yüzde 10 daha az menzil kaybı yaşıyor. Yani aracınız ısı pompasına sahipse, seyahat özgürlüğü açısından 1 basamak öndesiniz demektir.
EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN MODELLER
Isı pompası sayesinde soğuk hava performansında üstün başarı gösteren araçlar arasında Tesla Model X (yüzde 89 soğuk hava menzili) ve Tesla Model S (yüzde 88) ön plana çıktı. Audi e-tron, Tesla Model 3, ve Hyundai Ioniq 5 gibi modeller de soğuk havalarda yüzde 85'in üzerinde menzil koruma oranıyla güven veriyor.
ZORLUK YAŞAYAN MODELLER
Öte yandan, bazı araçlar soğuk hava koşullarında ciddi menzil kaybı yaşıyor. Volkswagen ID.4, yüzde 63'lük menzil koruma oranıyla listenin en alt sıralarında yer alırken, Chevrolet Bolt ve Cadillac Lyriq gibi modeller de yüzde 70'in altında bir performans sergiledi. Yani bu araçlardan birini satın almayı düşünüyorsanız, kışın bol bol şarj istasyonlarını bolca ziyaret etmeye hazırlanın.
Araştırmada öne çıkan bazı araçların soğuk hava performansı şu şekilde:
- Tesla Model X: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 89
- Tesla Model S: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 88
- Audi e-tron: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 87
- Tesla Model 3: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 87
- Tesla Model Y: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 86
- Ford Mustang Mach-E: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 86
- Hyundai Ioniq 5: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 85
- Hyundai Kona: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 84
- Rivian R1S: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 83
- BMW iX: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 83
- Nissan Ariya: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 83
- Kia EV9: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 82
- Rivian R1T: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 81
- Kia EV6: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 80
- Tesla Model 3: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 79
- Nissan Leaf: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 78
- Tesla Model S: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 77
- Ford F-150 Lightning: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 74
- Chevrolet Equinox EV: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 74
- Cadillac Lyriq: Isı Pompası Var, Soğuk Hava Menzili yüzde 72
- Chevrolet Bolt: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 69
- Volkswagen ID.4: Isı Pompası Yok, Soğuk Hava Menzili yüzde 63