Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Kömüre veda etmeye hazırlanan bir Alman şehri, atık sularla ısınacak

Almanyalı Enercity AG, kömür kullanımını sonlandırma hedefiyle Hannover şehrinde 30 MW kapasiteli devasa bir ısı pompası inşa ediyor. Tesis, kışın dahi sabit sıcaklığa sahip olan arıtılmış atık suları kullanarak 13 bin hanenin ısınma ihtiyacını karşılayacak.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 14:20

Fosil yakıtlara alternatif arayan şirketler yatırımlarını hızlandırmaya devam ediyor. Almanya merkezli enerji sağlayıcısı Enercity AG, kömür tabanlı bölgesel ısıtmadan uzaklaşma hedefleri doğrultusunda Hannover'de büyük bir ısı pompası projesinin temelini attı.

Isı tedariki için halihazırda büyük ölçüde Stöcken kömürlü termik santraline güvenen şirket, enerji üretim birimlerinden ilkini çoktan kapattı. Santralin ikinci ünitesinin ise 2028 yılının ilkbaharında tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor. Emekliye ayrılan kapasitenin yerini; biyokütle tesisleri, atık yakma sistemlerinden elde edilen gelişmiş ısı geri kazanımı ve büyük ölçekli ısı pompaları alacak.

13 BİN HANENİN ISITMA İHTİYACI ATIK SUYLA KARŞILANACAK

Yeni yatırımların en güncel halkasını, Herrenhausen bölgesindeki merkezi atık su arıtma tesisine inşa edilen 30 MW kapasiteli ısı pompası oluşturuyor. Yaklaşık 13 bin haneye 95 derece akış sıcaklığında bölgesel ısıtma sağlanması hedefleniyor. Tesisin mevcut ısıtma ağına entegre edilebilmesi için yatay yönlü sondaj tekniği kullanılarak Leine Nehri’nin altından geçilecek.

İhtiyaç duyulan ısı kaynağı, kış aylarında dahi 12 ile 16 derece arasında sabit sıcaklıklara sahip olan arıtılmış atık sudan elde edilecek. Motorlar, kompresörler, iki merkezi ısı eşanjörü paketi ile diğer kilit bileşenler İsviçreli üretici Friotherm tarafından tedarik ediliyor.

56 MİLYON EUROLUK YATIRIMLA AĞ GENİŞLETİLİYOR

Sistemin yıllık yaklaşık 130 GWh bölgesel ısıtma üreterek Hannover'in toplam talebinin yüzde 7 ila 8'ini karşılaması bekleniyor. Federal Verimli Bölgesel Isıtma Ağları Finansmanı (BEW) programından 22,5 milyon euro destek gören projeye Enercity 56 milyon euro yatırım yapıyor.

Projenin sorumluluğunu üstlenen Enercity Contracting GmbH Genel Müdürü Michael Hartung, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Montaj ekibi, her biri 50 tona varan ağırlıktaki bağımsız bileşenleri birkaç gün içinde binanın önüne yerleştirdi ve raylar üzerinde milimetrik bir hassasiyetle taşıdı. Önümüzdeki haftalarda, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve temiz su devreleri için ilgili bileşenleri yüzlerce metrelik boru hattıyla birbirine bağlayacağız."

Şirket, 2040 yılına kadar yaklaşık 18 bin binaya iklim nötr bölgesel ısıtma sağlamayı amaçlıyor. Belirlenen vizyon, mevcut seviyenin yaklaşık dört katına denk geliyor. Aynı zamanda Hannover’in bölgesel ısıtma ağının 360 kilometreden 550 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

