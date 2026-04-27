Fosil yakıtlara alternatif arayan şirketler temiz enerji yatırımlarını hızlandırmaya devam ediyor. Almanya merkezli enerji sağlayıcısı Enercity AG, kömür tabanlı bölgesel ısıtmadan uzaklaşma hedefleri doğrultusunda Hannover'de büyük bir ısı pompası projesinin temelini attı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kömüre veda etmeye hazırlanan bir Alman şehri, atık sularla ısınacak Almanya merkezli Enercity AG, kömür tabanlı bölgesel ısıtmadan uzaklaşma hedefi doğrultusunda Hannover'de büyük bir ısı pompası projesinin temelini attı. Hannover'de, Herrenhausen bölgesindeki merkezi atık su arıtma tesisine 30 MW kapasiteli, yaklaşık 13 bin haneye ısıtma sağlayacak bir ısı pompası inşa ediliyor. Bu proje ile arıtılmış atık suyun 12-16 derece arasındaki sabit sıcaklığı ısı kaynağı olarak kullanılacak. Enercity AG, 2040 yılına kadar yaklaşık 18 bin binaya iklim nötr bölgesel ısıtma sağlamayı ve bölgesel ısıtma ağını 360 kilometreden 550 kilometreye çıkarmayı hedefliyor. Federal Verimli Bölgesel Isıtma Ağları Finansmanı (BEW) programından 22,5 milyon euro destek alan projeye Enercity 56 milyon euro yatırım yapıyor. Santralin ikinci ünitesinin 2028 yılının ilkbaharında devre dışı bırakılması ve emekliye ayrılan kapasitenin biyokütle tesisleri, atık yakma sistemlerinden elde edilen ısı geri kazanımı ve büyük ölçekli ısı pompaları ile ikame edilmesi planlanıyor.

Isı tedariki için halihazırda büyük ölçüde Stöcken kömürlü termik santraline güvenen şirket, enerji üretim birimlerinden ilkini çoktan kapattı. Santralin ikinci ünitesinin ise 2028 yılının ilkbaharında tamamen devre dışı bırakılması planlanıyor. Emekliye ayrılan kapasitenin yerini; biyokütle tesisleri, atık yakma sistemlerinden elde edilen gelişmiş ısı geri kazanımı ve büyük ölçekli ısı pompaları alacak.

13 BİN HANENİN ISITMA İHTİYACI ATIK SUYLA KARŞILANACAK

Yeni yatırımların en güncel halkasını, Herrenhausen bölgesindeki merkezi atık su arıtma tesisine inşa edilen 30 MW kapasiteli ısı pompası oluşturuyor. Yaklaşık 13 bin haneye 95 derece akış sıcaklığında bölgesel ısıtma sağlanması hedefleniyor. Tesisin mevcut ısıtma ağına entegre edilebilmesi için yatay yönlü sondaj tekniği kullanılarak Leine Nehri’nin altından geçilecek.

İhtiyaç duyulan ısı kaynağı, kış aylarında dahi 12 ile 16 derece arasında sabit sıcaklıklara sahip olan arıtılmış atık sudan elde edilecek. Motorlar, kompresörler, iki merkezi ısı eşanjörü paketi ile diğer kilit bileşenler İsviçreli üretici Friotherm tarafından tedarik ediliyor.

56 MİLYON EUROLUK YATIRIMLA AĞ GENİŞLETİLİYOR

Sistemin yıllık yaklaşık 130 GWh bölgesel ısıtma üreterek Hannover'in toplam talebinin yüzde 7 ila 8'ini karşılaması bekleniyor. Federal Verimli Bölgesel Isıtma Ağları Finansmanı (BEW) programından 22,5 milyon euro destek gören projeye Enercity 56 milyon euro yatırım yapıyor.

Projenin sorumluluğunu üstlenen Enercity Contracting GmbH Genel Müdürü Michael Hartung, sürecin hızla ilerlediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Montaj ekibi, her biri 50 tona varan ağırlıktaki bağımsız bileşenleri birkaç gün içinde binanın önüne yerleştirdi ve raylar üzerinde milimetrik bir hassasiyetle taşıdı. Önümüzdeki haftalarda, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve temiz su devreleri için ilgili bileşenleri yüzlerce metrelik boru hattıyla birbirine bağlayacağız."

Şirket, 2040 yılına kadar yaklaşık 18 bin binaya iklim nötr bölgesel ısıtma sağlamayı amaçlıyor. Belirlenen vizyon, mevcut seviyenin yaklaşık dört katına denk geliyor. Aynı zamanda Hannover’in bölgesel ısıtma ağının 360 kilometreden 550 kilometreye çıkarılması planlanıyor.