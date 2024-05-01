Kopya içerik paylaşanlar yandı! Instagram öneri algoritmasını kökten değiştiriyor

01 May 2024 13:00 - Güncelleme : 01 May 2024 14:10

Instagram öneri algoritması tepeden tırnağa değişiyor. Yeni sistemde bir hesabın öne çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilirken, takipçi sayısı yerine paylaştığı içeriklerin özgün olup olmadığı esas alınacak.

Instagram'ın şu anki içerik sınıflandırma sisteminde, yüksek takipçili içerik üreticiler ve başkalarının içeriklerini yeniden yayınlayarak geçinen hesaplar, daha küçük içerik üreticilerine kıyasla daha fazla öneri erişimi elde ediyor.

Şirket, yaptığı açıklamada "Tüm içerik oluşturuculara yeni kitlelere ulaşma konusunda daha eşit bir şans vermek için bunu düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." diyerek daha adil bir sistem getireceğini açıkladı.

KOPYA İÇERİĞE CEZA

İlk değişiklik, diğer kullanıcıların fotoğraflarını / videolarını indirip ya da ekran görüntüsünü alıp bunları "repost" yöntemiyle yeniden yayınlayan "içerik toplayıcıları" ilgilendiriyor.

Eğer siz de bunlardan biriyseniz ve bir ay içinde en az 10 defa başkalarının içeriklerini paylaştıysanız, bunlar artık Instagram'ın genelinde önerilerden kaldırılmaya başlanacak. Hesabınızın yeniden öneri algoritmasına girebilmesi için 30 gün beklemeniz gerekecek.

Instagram tarafından belirlenen, lisans anlaşmalarıyla korunan ve asıl sahibinin izniyle paylaşılan içerikler herhangi bir şekilde yaptırıma tabi tutulmayacak. Tabii işin kullanıcılar açısından güzel yanı şu ki, Keşfet'te ve Reels'ta sürekli aynı içerikleri görmekten kurtulacaksınız.

YENİDEN PAYLAŞILAN İÇERİK ORİJİNALİYLE DEĞİŞTİRİLECEK

Instagram'ın içerik toplayıcılara vereceği tek ceza bu değil. Sistem devreye girdikten sonra, önerilerde yeniden paylaşılan bir içeriğin orijinali yer alacak.

Şirket, yeniden paylaşılan gönderileri yalnızca orijinali "nispeten yeniyse" ve sistem "ses ve görsel sinyallere dayanarak" söz konusu paylaşımın aynı olduğundan emin olursa değiştireceğini belirtti. Üreticiler, orijinal içerikleri kopyasının yerini aldığında ve önerildiğinde bildirim alacak.

PEKİ CEZA KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Yapılan değişiklikler sadece "meme" sayfaları gibi hesaplarla sınırlı kalmayacak. Kuruluşların infografiklerini düzenli olarak paylaşan kişilerin yanı sıra ünlülerin hayran sayfaları veya Instagram'daki çeşitli kaynaklardan resimler toplayan hesaplar da ceza alabilir.

INSTAGRAM ÖNERİ ALGORİTMASI TIKTOK'A BENZEYECEK

Instagram ayrıca yeni bir sıralama algoritması aracılığıyla "tüm içerik oluşturuculara eşit şans vermek için" öneri sistemini güncellemeye hazırlandığını duyurdu.

İçerikler öncelikle küçük bir kullanıcı grubuna önerilecek. Burada etkileşim açısından en iyi performansı gösteren Reels videosu daha geniş bir kitleye sunulacak. Ve sistem bunu tekrarlayacak. Rakip platform TikTok da bu sisteme sahip ve hiç adı sanı duyulmayan içerik oluşturucular bu sayede viral olabiliyor.