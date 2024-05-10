Korkulan oldu! 'Silahlı' robot köpekler hayatımıza giriyor

10 May 2024 14:24 - Güncelleme : 10 May 2024 14:31

ABD Deniz Piyadeleri Özel Harekat Komutanlığı (MARSOC), gözetleme ve tünel çalışması da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için keskin nişancı tüfekleriyle donanmış yeni nesil robot köpekleri test ediyor.

Savunma teknolojisi şirketi Onyx Industries tarafından geliştirilen uzaktan kumandalı silahlarla kuşatılan robotların özellikleri arasında kızılötesi görüş ve hedefleri tespit edebilen yapay zeka destekli kameralar yer alıyor.

ATEŞ YETKİSİNE SAHİP DEĞİL

Robotlar silahları kendi başlarına ateşleyemiyorlar (bir kişinin uzaktan kumandayla tetiği çekmesi gerekiyor). Ancak savaş gibi bir durumda kullanılırsa başlarında her zaman bir insanın bulunamayacağı ve "zıvanadan çıkabilecekleri" endişesi duyuluyor.

Gelen bilgilere göre, MARSOC şu anda Ghost Robotics firması tarafından üretilen iki tane Q-UGV robotunu test ediyor. Burada Onyx'in, insanları, araçları ve dronları otomatik tespit ve takip edebilen ve insan operatörlere bildiren uzaktan silah sisteminden faydalanılıyor.

AĞZINDAN ALEV PÜSKÜRTEN ROBOT

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Throwflame şirketi, sırtına alev makinesi bağlanmış robot köpeği Thermonator'u satışa sunmuştu. Ordu ve diğer devlet kurumlarına hizmet etmesi için tasarlanan köpek, birkaç farklı amaçla kullanılacak;

- Vahşi yaşam kontrol ve engelleme

- Zirai yönetim

- Ekolojik koruma

- Kar ve buz çözme

- Eğlence ve görsel efekt

Bir saatlik pil ömrüne sahip olan robot köpek, LiDAR sensörü sayesinde çevresinin haritasını çıkarabiliyor, engelleri tespit edebiliyor ve bunlardan kaçınabiliyor. Ayrıca kontrolü ise Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir akıllı telefondan gerçekleştiriliyor.