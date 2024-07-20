Küresel krize neden olmuştu! Elon Musk'tan Microsoft'taki yazılım sorununa ilk yorum

20 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 11:45

Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

Microsoft Crowdstrike krizi: Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal etti, yolculara ek haklar tanındı

Dünya genelinde siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun nedeniyle 'yazılım krizi' yaşandı.

Havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

MUSK KARARINI VERDİ

Tesla'nın, küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu bildirildi.

SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk'tan Crowdstrike kararı geldi.

Elon Musk, CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı.

"LOJİSTİK ŞİRKETLERİMİZİN ÇOĞU BUNU KULLANIYOR"

Bir başka paylaşımında ise "Ne yazık ki tedarikçilerimizin ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor." ifadelerine yer veren Musk, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise bunun "otomotiv tedarik zincirinde yeni sekme açtığı" yanıtını verdi.

Satya Nadella, X'ten yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı.

Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu aktarıldı.