Kuveyt'te 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller keşfedildi: Arap yarımadasının geçmişine ışık tutuyor

19 Aralık 2024 16:42 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:03

Kuveyt'teki Bahra 1 arkeolojik alanında, 7 bin yıl öncesine ait, uzun kafalı ve uzaylı tasvirlerine benzeyen kil heykeller keşfedildi. Bu buluntular, Mezopotamya'dan gelen Ubeyd kültürünün etkilerini ve bölgedeki çanak çömlek üretiminin en eski örneklerini ortaya koyuyor.

Arkeologlar Kuveyt​'te 7 bin yıl öncesine ait uzun kafalı, uzaylı görünümlü garip heykeller ortaya çıkardı. Bu keşif, Arap yarımadasındaki en eski yerleşimlerden birinin kökenine ışık tutuyor. Heykellerin bulunduğu Bahra 1 alanı, 2009 yılından bu yana Arabia'daki eski Taş Devri toplumları üzerine yapılan araştırmaların odak noktası oldu.

MODERN UZAYLI TASVİRLERİNE BENZEYEN KİL KAFALAR

Alanda yapılan kazılar, en parlak döneminde Mezopotamya'dan Anadolu'ya ve Arap yarımadasına yayılan Ubeyd kültürü hakkında fikir veriyor. Yakın zamanda yapılan bir kazıda birkaç küçük ama ince işlenmiş kil kafa ortaya çıkarıldı. Bunlar, uzun kafatasları, çekik gözleri ve düz burunları ile modern uzaylı tasvirlerine benzerlikler taşıyor. Araştırmacılar bu özelliklerin Ubeyd kültürüne ait figürinlerin karakteristik özellikleri olduğunu söylüyor.

Kazıya katılan Varşova Üniversitesi'nden arkeologlar yaptıkları açıklamada, benzer kil başların daha önce Mezopotamya'da bulunmuş olmasına rağmen, Bahra 1'in Körfez bölgesindeki ilk keşif olduğunu söyledi. Arkeolog Piotr Bieliński, "Varlığı, amacı ve bu antik topluluğun insanları için taşıdığı sembolik veya muhtemelen ritüelistik değer hakkında ilgi çekici sorular ortaya çıkarıyor" dedi.

Buluntular ayrıca bölgede üretilen çanak çömleklerin ölçeğine ve türlerine de ışık tutuyor. Büyük Arap bölgesinde iki tür çanak çömlek kullanılmaktaydı. Birincisi Mezopotamya'dan ithal edilen Ubeyd çanak çömleği, ikincisi ise Coarse Red Ware adı verilen yerel bir çanak çömlekti. İkincisinin Körfez bölgesinde yerel olarak üretildiği bilinmekle birlikte, gerçek üretim yerleri bilinmiyordu.

Arkeologlar, son kazının Bahra 1'in Körfez bölgesinde bilinen en eski çanak çömlek üretim yeri olduğunu doğruladığını belirtiyor. Bazı kapların üretimi sırasında eklenen bitki parçalarının analizi, Arap yarımadasının çevresel tarihi hakkında da bilgi sağlayabilir. Bu tür organik izler hem Ubeyd malının hem de Kaba Kırmızı Malın kiline gömülü olarak bulundu.

Araştırmacılar, bu fosil bitki kalıntılarının MÖ 6. binyılın ortalarındaki yerel bitki örtüsünü tanımlamaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Arkeolog Roman Hovsepyan, "İlk analizler, yerel olarak üretilen çanak çömleklerde yabani bitkilerin, özellikle de kamışın izlerini ortaya çıkarırken, ithal edilen Ubeyd mallarında arpa ve buğday gibi tahıllar da dahil olmak üzere ekili bitki kalıntıları bulundu" dedi.