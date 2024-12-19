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ABD'de gizemli dron tartışması sürüyor: Yeni bir iddia ortaya atıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Aralık 2024 00:37 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:38
ABD&#039;de gizemli dron tartışması sürüyor: Yeni bir iddia ortaya atıldı

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde gece görülen "gizemli" dronlarla ilgili yeni bir iddia öne sürüldü. Uzun bir süredir geceleri ortaya çıkan bu ışıklı araçların neden dolaştığıyla ilgili dedikodular devam ediyor.

ABD’nin New Jersey​ ve New York​ başta olmak üzere kuzeydoğu eyaletlerinde gece gözlemlenen "gizemli" dronlar tartışması devam ediyor. New Jersey Belleville Belediye Başkanı Michael Melham, bu dronların 2 Aralık'ta nakliye sırasında kaybolduğu belirtilen radyoaktif materyali aramak için kullanıldığını iddia etti. Melham, "Hasarlı bir konteynerde radyoaktif materyalin kaybolduğu bildirildi. Bu dronlar onu arıyor olabilir" dedi. Ancak, New Jersey Enerji ve Çevre Koruma Bakanlıkları bu iddiayı reddetti.

ABD'de gizemli dron tartışması sürüyor: Yeni bir iddia ortaya atıldı - 1. Resim

Öte yandan, ABD ordusuna insansız hava araçları tedarik eden Saxon Unmanned şirketinin kurucusu John Ferguson, dronların gizlice ülkeye sokulan bir nükleer savaş başlığını aradığına inandığını ileri sürdü. Ferguson, dronların radyoaktif materyal tespit eden özel sensörlerle donatıldığını belirtti.

Gizemli dronlar ilk kez 18 Kasım’da New Jersey üzerinde gözlemlenmiş ve ardından New York civarında da görülmeye başlamıştı. Sosyal medyada endişe oluşturan görüntüler üzerine ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Pentagon ve diğer yetkililer, yapılan incelemelerde "anormal bir durum tespit edilmediğini" ve dronların ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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