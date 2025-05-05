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 | Ömer Faruk Dogan

LG akıllı telefonlar resmen piyasadan siliniyor: Son tarih belli oldu

Elinizde hâlâ bir LG akıllı telefon varsa bu haber sizi üzebilir. Güney Koreli teknoloji devi LG, 2021'de akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı. O tarihten beri verdiği son yazılım sözlerini yerine getiren şirket, şimdi tamamen fişi çekmeye hazırlanıyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 11:41

Güney Koreli teknoloji devi LG akıllı telefon sektöründen çekileceğini dört yıl önce duyurmuştu. 9to5Google'ın haberine göre şirketin Android telefonları için kalan son güncellemelerin de sonuna geliniyor.

LG Android akıllı telefon üretmeyi bıraktığında, birkaç güncellemeyi daha yayınlama sözü vermişti. Bu, belirli cihazlar için Android 12 güncellemesini (şirketin yayınlayacağı son büyük güncelleme) ve her cihazın çıkışından sonra en az üç yıl sürecek güvenlik yamalarını kapsıyordu.

LG akıllı telefonlar resmen piyasadan siliniyor: Son tarih belli oldu

LG TELEFONLAR ARTIK GÜNCELLEME ALMAYACAK

Ancak bu 3 yıllık süre tüm LG telefonlar için çoktan sona erdi. Bu bağlamda hâlâ kullanımda olan cihazlar yakında artık hiçbir güncelleme alamayacak. Bunun nedeni ise LG'nin Android güncelleme sunucularını 30 Haziran 2025 tarihinde kapatacak olması.

30 Haziran'dan itibaren LG akıllı telefonları, ne kablosuz (OTA) güncellemeleri alabilecek ne de LG Bridge uygulaması üzerinden güncelleme yapabilecek.

LG'nin yaptığı duyuru şu şekilde:

"[Duyuru]

Mobil yazılım hizmetinin sona ermesi

Her zaman LG Electronics'in cep telefonu ürünlerini destekleyen tüm müşterilerimize içten teşekkür ederiz. Bu vesileyle, LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi ve LG Bridge hizmetlerinin sona erdiğini bildiriyoruz. Detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Sonlandırılacak hizmet: LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi (uygulama hizmeti), LG Bridge hizmeti (PC aracı)
  • Kapsam dahilindeki ürünler: Tüm LG Electronics cep telefonu ürünleri
  • Sona erme tarihi: 30 Haziran 2025
LG akıllı telefonlar resmen piyasadan siliniyor: Son tarih belli oldu

Bu hizmet sona erdikten sonra yazılım güncelleme hizmeti sağlanmayacaktır. Gerekiyorsa, hizmet sona ermeden önce (30 Haziran 2025 tarihine kadar) yazılım güncellemesini tamamlayınız. (Hizmetin sona ermesi, servis merkezlerinde yapılan yazılım güncellemelerini de kapsamaktadır.) Uygulama güncelleme hizmeti de sona ereceği için, cihaz sıfırlandığında silinen varsayılan uygulamalar tekrar indirilemeyecektir."

Artık aktif olarak LG cihazı kullanan kişi sayısı oldukça azalmış durumda. Ancak çekmecede bir yerde güncellenmemiş bir LG cihazınız varsa, şimdi güncelleme yapmak için son fırsatınız olabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

LG hangi ülkenin markası?
LG, Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketi olup elektronik, beyaz eşya, mobil cihazlar ve birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor.
ETİKETLER
#akıllı telefon
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#Teknoloji
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