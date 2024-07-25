Lockheed Martin'den F-35 kararı! Yarışma başlatıyor

25 Temmuz 2024 15:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:47

Teknik hataları ve kazalarıyla gündeme gelen 5. Nesil savaş uçağı F-35’ler için yeni kararlar alınıyor. F-35’ler kronik sorunlarıyla ABD’de yeni tartışmaların kapısını açmıştı. En son ABD Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Erik Raven, 5. Nesil F-35C savaş uçağında Deniz Kuvvetleri'ni rahatsız eden ciddi teknik hataların olduğu raporu doğrulamıştı.

Lockheed Martin, F-35’lerdeki hata oranlarının önüne geçmek için bir yarışma başlatacağını duyurdu. Bu yarışmada Honeywell Aerospace ile RTX yan kuruluşu Collins Aerospace'in çok beklenen teknik yükseltme için mücadele etmesi bekleniyor.

TEKNİK GELİŞİM

Breaking Defense'in sorularına cevap veren F-35 Ortak Program Ofisi, Lockheed'in Güç ve Isı Yönetim Ünitesi (PTMU) üretme ve teknik geliştirme için yarışmanın olacağını doğruladı.

F135 motor yükseltmeleri paketi kapsamında jetin mevcut güç ve soğutma kapasitelerini zorlayacak bir dizi donanım yükseltmesi ve yazılım güncellemesi büyük önem taşıyor. F-35 Ortak Program Ofisi Salı günü yaptığı açıklamada, "PTMU [Güç ve Termal Yönetim Birimi] programının yaklaşan aşaması için sözleşmenin 2024 sonbaharında imzalanması bekleniyor. Tüm bilinen PTMU çözüm seçeneklerinin mevcut uçaklara performans ve ekonomik olarak yeniden uyarlanabilirlik açısından değerlendirilmesini sağlamak için tüm süreç boyunca Lockheed Martin ile çalışacağız." dedi.

Lockheed'in havacılık bölümü başkanı Greg Ulmer, F-35 üreticisinin mevcut sistem için bir yükseltmeye yönelip yönelmeyeceği konusunda sessiz kalmıştı ancak Breaking Defense'e verdiği röportajda yarışmanın "rekabetçi bir seçim" olacağını söyledi.

YETENEK VE MALİYET AÇISINDAN EN İYİ YOL ARANIYOR

Lockheed Martin F-35 ile ilgili yeni açıklamasında, "Tüm çözüm seçeneklerini değerlendireceğiz ve F-35'in gelecekteki görev gereksinimlerini karşılamak için yetenek ve maliyet açısından en iyi yolu belirleyeceğiz. Bu sonbaharda Ortak Program Ofisi'nden sözleşme onayı bekliyoruz, bu da yeni ve sahaya sürülen uçaklara geliştirme ve dağıtıma izin veriyor." dedi.

Honeywell şirketi, F-35'in mevcut soğutma sistemini yardımcı güç ünitesi, çevresel kontroller ve acil durum güç sistemini birleştiren tek bir aparat olan Güç ve Isı Yönetim Sistemi (PTMS) olarak adlandırıyor. Önerilen çözüm, uçağın ısı değiştiricilerini yükseltecek ve sıvı soğutucu akışını iyileştirecek.

Bu işlem mevcut sistemin parçalarını hareket ettirerek ve temel unsurları yükselterek gerçekleştirilecek. Şirket yetkilileri, önerilen değişikliklerin, JPO tarafından belirlenen bir hedef olan F-35'in alt sistemleri tarafından üretilen 80 kilovatlık ısıyı telafi etmek için gerekli soğutmayı sağlayacağını söyledi.

Collins Aerospace ise RTX'in yan kuruluşu Pratt & Whitney'nin F-35'in motorunu ürettiği mevcut PTMU'nun yerine Geliştirilmiş Güç ve Soğutma Sistemi (EPACS) adını verdiği yepyeni bir PTMU'yu tanıtmıştı.