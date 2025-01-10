Makyajlı Model Y resmi olarak tanıtıldı: İşte teknik özellikleri ve fiyatı

10 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:20

Tesla, yenilenen Model Y aracını Çin pazarında daha uzun menzil, Cybercap'dan ilham alan tasarım ve geliştirilmiş iç mekan özellikleriyle piyasaya sürdü. İşte makyajlı Model Y teknik özellikleri ve fiyatları.

Tesla​, merakla beklenen makyajlı Model Y​ aracını Çin​'de tasarım değişiklikleri ve selefine kıyasla bir fiyat artışıyla birlikte piyasaya sürdü. ABD merkezli elektrikli araç (EV) üreticisinin Çin web sitesi, bugün yenilenmiş beş koltuklu Model Y'yi listeledi ve "Launch Series" olarak adlandırdığı iki varyantı sunmaya başladı. Teslimatların mart ayında başlaması bekleniyor.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ CYBERCAB'DAN İLHAM ALAN TASARIM

Makyajlı Model Y'deki en dikkat çekici değişiklik; Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck ile pedalı ve freni olmayan tamamen sürücüsüz hareket edebilen Cybercab robotaksisinden ilham alan dış tasarımı oldu. Hem ön hem de arka lambalar için kullanılan kesintisiz ışık tasarımı, Çinli elektrikli otomobillerde de yaygın olarak görülüyor.

Tesla, yenilenmiş Model Y'nin daha uzun bir menzile, yeni bir tasarıma, daha yüksek kaliteli bir iç mekana ve daha sessiz bir sürüşe sahip olduğunu belirtti. Model, 4.797 mm uzunluğa, 1.920 mm genişliğe, 1.624 mm yüksekliğe ve 2.890 mm aks mesafesine sahip. İki varyantın ağırlıklarıysa sırasıyla 1.921 kg ve 1.992 kg.

Arkadan çekişli versiyon, 62,5 kWh kapasiteli batarya ile çalışıyor ve selefinin 554 kilometrelik menziline kıyasla 593 kilometrelik bir menzile (CLTC standartlarına göre) sahip. Bu varyant, 220 kW'lık maksimum güce sahip bir arka elektrik motoruyla çalışıyor ve 0'dan 100 kilometre hıza 5,3 saniyede ulaşabiliyor; önceki versiyonda ise bu değer 5,9 saniyeydi.

TESLA'NIN EN UZUN MENZİLLİ MODEL Y'Sİ

Uzun menzilli dört çeker versiyona baktığımızda; 78,4 kWh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor ve 719 kilometrelik bir CLTC menzili (önceki modelde 688 kilometreydi) sunuyor. Tesla'ya göre bu değerler sayesinde araç, tarihindeki en uzun menzilli Model Y olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bu varyantın 0-100 km hızlanma süresi sadece 4,3 saniye (selefi 5,0 saniyede bu hıza ulaşabiliyordu).

Öte yandan bu varyantın ön motoru 137 kW, arka motoru ise 194 kW maksimum güce sahip. Her iki varyant da 201 kilometre/saatlik bir maksimum hızı destekliyor. Arkadan çekişli makyajlı Model Y, 170 kW'a kadar şarj gücüne sahipken, uzun menzilli versiyon 250 kW'a kadar şarj gücü sunuyor. Tesla, bu modelin 15 dakikalık bir şarjla 250 kilometre menzil elde edebileceğini belirtti.

YENİ TESLA MODEL Y NE KADAR?

Tesla, makyajlı Model Y aracının fiyatını Çin pazarında 35 bin 940 dolar olarak açıkladı. Tabii bu yalnızca başlangıç fiyat ve ekstra konfigürasyonlarla daha da yükselebilir. Uzun menzilli versiyonun başlangıç fiyatı ise 41 bin 394 dolar oldu.