İngiliz bilim insanları, nükleer füzyon roket motorunda ilk plazma ateşlemesini başarıyla gerçekleştirerek gezegenler arası seyahatleri kökünden değiştirecek bir kilometre taşına imza attı. Peki nükleer füzyon nedir ve neden bu kadar önemli?

Mars'a gitmek artık sadece haftalar sürecek! Bin kat daha güçlü roket geliştirildi

Kaliforniya'da Jeff Bezos'un ev sahipliğinde düzenlenen Amazon MARS Konferansı'nda canlı yayınla paylaşılan gelişme, uygulamayı hayata geçiren Pulsar Fusion şirketinin CEO'su Richard Dinan tarafından "olağanüstü bir an" şeklinde nitelendirildi.

NÜKLEER FÜZYON NEDİR? NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre nükleer füzyon, iki hafif atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturması ve devasa miktarda enerji açığa çıkarması süreci şeklinde tanımlanıyor. Temelde Güneş'e ve diğer yıldızlara güç veren işlem, uzay araçlarının roket motorlarında kullanılmak üzere test ediliyor.

Şirketin İngiltere'nin Bletchley kentindeki merkezinde gerçekleştirilen ve Kaliforniya'ya anlık aktarılan denemede, elektrik ve manyetik alanlar kullanılarak "Sunbird füzyon egzoz sistemi" prototipi içinde yoğun sıcaklığa sahip plazma başarıyla oluşturuldu.

Dünya üzerinde füzyon reaksiyonlarını yönetmek ve aşırı yüksek sıcaklıklardaki plazmayı sabit tutmak oldukça zorlu bir görev. Ancak uzayın sunduğu dondurucu soğuk ve neredeyse kusursuz vakum ortamının, füzyonun gelişimi için mükemmel bir zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

MARS'A YOLCULUK SÜREMİZ HAFTALARA DÜŞECEK

Eğer füzyon itki sistemleri tam anlamıyla hayata geçirilirse, günümüz roket motorlarından bin kat daha fazla itiş gücü sağlanması öngörülüyor. Saatte yaklaşık 800 bin kilometre hıza ulaşabilme potansiyeli taşıyan teknoloji sayesinde, gezegenler arası seyahat süreleri inanılmaz ölçüde kısalacak.

Mars görevlerinin aylar yerine sadece birkaç haftada tamamlanması planlanıyor. Sürenin kısalması, astronotların radyasyona maruz kalma ve uzun süreli mikro yerçekimi gibi ciddi sağlık risklerini de büyük oranda azaltacak.

Pulsar Fusion yetkilileri, uzay ekonomisinin 2035 yılına kadar 1,8 trilyon doları aşmasının beklendiğini vurguladı. Uzay içi hızlı taşımacılığın yalnızca bilimsel değil aynı zamanda ekonomik bir hedef olduğu belirtildi.

Şirket, performansı artırmak amacıyla Sunbird sistemi üzerinde yeni testler yapmayı ve plazmayı daha iyi kontrol altında tutmak için süper iletken mıknatıslar içeren güncellemeler gerçekleştirmeyi planlıyor.