Orta Doğu'daki gerilim teknolojiyi de etkiledi: Helyum tedariki çöküşün eşiğinde

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar küresel helyum tedarikini zorlaştırarak teknoloji şirketlerinin faaliyetlerini olumsuz etkilemeye başladı. Çip üretimi için hayati önem taşıyan gazın eksikliği, akıllı telefondan otomobile kadar birçok sektörde üretim kesintisi riski taşıyor.

Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle patlak veren helyum tedariki sıkıntısı, teknoloji şirketlerini alternatif kaynak arayışına iterek çip ve elektronik üretimini sekteye uğratıyor. Helyum, çip üretiminin soğutma, sızıntı tespiti ve hassas imalat aşamalarında kritik bir rol oynuyor.

Krizin patlak vermesinden itibaren helyum fiyatlarında artışlar gözlemlendi. ABD Jeolojik Araştırmaları Kurumu verilerine göre dünya helyum arzının yaklaşık üçte biri Katar tarafından sağlanıyor. Doğalgaz işlemenin yan ürünü olan gazın coğrafi olarak böylesine dar bir bölgede yoğunlaşması ise krizin etkilerini daha da şiddetlendiriyor.

ÇİP ÜRETİMİ VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ ALARM VERİYOR

Şanghay'da düzenlenen Semicon China etkinliğinde konuşan Tidal Wave Solutions Kıdemli Ortağı Cameron Johnson, helyum kıtlığının kesinlikle endişe verici düzeyde bir sorun olduğunu belirtti. Johnson'a göre şirketlerin şu anki süreçte üretimi yavaşlatmak ve yalnızca en kritik ürünlere öncelik vermekten başka pek fazla seçeneği bulunmuyor.

Sıkıntının uzun sürmesi halinde elektronik sektöründen otomotiv endüstrisine kadar geniş bir yelpazede üretimin kesintiye uğrayabileceği öngörülüyor. Çip imalatının durma noktasına gelmesi, akıllı telefonlar dahil günlük hayatta kullandığımız pek çok cihazın piyasaya sürülmesini engelleyebilir.

ŞİRKETLER ROTAYI ALTERNATİF KAYNAKLARA ÇEVİRDİ

İsviçreli yarı iletken bileşen firması VAT'ın Çin satış müdürü Jerry Zhang, Orta Doğu'daki çatışmaların helyum arzını daralttığını ve kendi şirketleri dahil birçok firmada üretimi doğrudan etkilediğini vurguladı. Tedarik gecikmelerinin tabloyu daha da ağırlaştırdığını söyleyen Zhang, ABD gibi alternatif kaynaklara yöneldiklerini ifade etti.

Aksamalar sadece helyumla sınırlı kalmayıp bölgeyle bağlantılı daha geniş tedarik zincirlerine de sıçrıyor. Mycronic MRSI biriminden Zhou Limin, İsrail'den temin edilen bazı ham maddelerde gecikmeler yaşandığını ve teslimat sürelerinin uzadığını aktardı.

Sektördeki karamsar tabloya bir ekleme de Fransız endüstriyel gaz grubu Air Liquide cephesinden geldi. Şirket yöneticilerinden biri, kısa vadeli bir helyum kıtlığı konusunda pazar temsilcilerine uyarılarda bulundu.

