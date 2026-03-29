S26 Ultra'nın ekranında can sıkan hata! Samsung kabul etti

Akıllı telefon sektöründe bir ilk olarak tanıtılan Galaxy S26 Ultra modelindeki Ekran Gizliliği (Privacy Display), beraberinde bazı pürüzler getirdi. Toplu taşıma, kalabalık mekanlar ve ofis gibi alanlarda başkalarının ekranı görmesini engelleyen yeniliğin, görüntü kalitesinde bozulmalara yol açtığı rapor edildi.
SamMobile'ın haberine göre kullanıcılar, Ekran Gizliliği açıkken ekrandaki içeriklerin eskisi kadar net görünmediğini belirtiyor. Özellik tamamen kapalı konumdayken bile cihaza yanlardan, üstten veya alttan bakıldığında renklerde soluklaşma olduğu ifade ediliyor.
Yaşanan tartışmaların ardından TechRadar sitesi, konuyu doğrudan Samsung yetkililerine taşıdı. Firmadan gelen cevapta, Ekran Gizliliği işlevinin normal kullanım senaryolarında canlı bir görsel deneyim sunarken aynı zamanda mahremiyeti korumak amacıyla tasarlandığı belirtildi:
"Ekran Gizliliği, normal kullanım durumlarında telefonun kullanımı için canlı bir görsel deneyim sunarak kullanıcının gizliliğini korumak üzere tasarlanmıştır. Telefon belirli açılarda tutulduğunda ve maksimum parlaklığa ayarlandığında bazı farklılıklar görülebilir, ancak telefonu tutarken gerçek kullanım üzerindeki herhangi bir etki ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır."
Mahremiyetin artırılması karşılığında netliğin azalması birçok kullanıcı açısından kabul edilebilir olsa da özelliğin kapalı olduğu anlarda bile ekran kalitesinin düşmesi, pek çok kişinin tepkisini çekmiş durumda.
Merak edenler için Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri şu şekilde:
|Özellik
|Detay
|Ekran
|6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 piksel, 1-120 Hz
|İşlemci
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16 GB
|Depolama
|256/512/1024 GB
|Arka Kamera
|200 MP ana kamera, f/1.4, 24 mm, 1/1.3”, 0.6 μm, çok yönlü PDAF, OIS
|50 MP periskop telefoto, f/2.9, 111 mm, 1/2.52”, 0.7 μm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
|50 MP ultra geniş açı, f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 μm, çift piksel PDAF, Super Steady Video
|10 MP telefoto, PDAF, OIS, 3x optik zoom
|Ön Kamera
|12 MP
|Batarya
|5.000 mAh, 60W şarj, 25W kablosuz
|Boyutlar
|163.6 x 78.1 x 7.9 mm
|Ağırlık
|214 gram
|Diğer
|NFC, Wi-Fi 7, çift SIM, Privacy Display, IP 68, Bluetooth 6.0
|Fiyatlandırma
|Galaxy S26 Ultra 256GB
|109.999 TL
|Galaxy S26 Ultra 512GB
|121.999 TL
|Galaxy S26 Ultra 1 TB
|139.999 TL