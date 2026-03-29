Akıllı telefon sektöründe bir ilk olarak tanıtılan Galaxy S26 Ultra modelindeki Ekran Gizliliği (Privacy Display), beraberinde bazı pürüzler getirdi. Toplu taşıma, kalabalık mekanlar ve ofis gibi alanlarda başkalarının ekranı görmesini engelleyen yeniliğin, görüntü kalitesinde bozulmalara yol açtığı rapor edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ S26 Ultra'nın ekranında can sıkan hata! Samsung kabul etti Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde tanıtılan Ekran Gizliliği özelliği, görüntü kalitesinde bozulmalara yol açtığı yönündeki kullanıcı şikayetleri üzerine firmanın iddiaları doğrulamasıyla gündeme geldi. Galaxy S26 Ultra'daki Ekran Gizliliği özelliği, toplu taşıma ve kalabalık mekanlarda ekranın başkaları tarafından görülmesini engellemeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, bu özelliğin açıkken veya kapalıyken bile ekrandaki içeriklerin netliğini azalttığını ve renklerde soluklaşmaya neden olduğunu belirtiyor. Samsung, özelliği tasarlarken canlı görsel deneyim ve gizliliği korumayı amaçladıklarını, ancak belirli açılarda ve maksimum parlaklıkta farklılıklar görülebileceğini kabul etti. Firmanın açıklamasına göre, telefonun normal kullanım üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır. Özelliğin kapalıyken bile ekran kalitesinin düşmesi kullanıcıların tepkisini çekti.

SamMobile'ın haberine göre kullanıcılar, Ekran Gizliliği açıkken ekrandaki içeriklerin eskisi kadar net görünmediğini belirtiyor. Özellik tamamen kapalı konumdayken bile cihaza yanlardan, üstten veya alttan bakıldığında renklerde soluklaşma olduğu ifade ediliyor.

SAMSUNG İDDİALARI DOĞRULADI

Yaşanan tartışmaların ardından TechRadar sitesi, konuyu doğrudan Samsung yetkililerine taşıdı. Firmadan gelen cevapta, Ekran Gizliliği işlevinin normal kullanım senaryolarında canlı bir görsel deneyim sunarken aynı zamanda mahremiyeti korumak amacıyla tasarlandığı belirtildi:

"Ekran Gizliliği, normal kullanım durumlarında telefonun kullanımı için canlı bir görsel deneyim sunarak kullanıcının gizliliğini korumak üzere tasarlanmıştır. Telefon belirli açılarda tutulduğunda ve maksimum parlaklığa ayarlandığında bazı farklılıklar görülebilir, ancak telefonu tutarken gerçek kullanım üzerindeki herhangi bir etki ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır."

Mahremiyetin artırılması karşılığında netliğin azalması birçok kullanıcı açısından kabul edilebilir olsa da özelliğin kapalı olduğu anlarda bile ekran kalitesinin düşmesi, pek çok kişinin tepkisini çekmiş durumda.

