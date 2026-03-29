Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

S26 Ultra'nın ekranında can sıkan hata! Samsung kabul etti

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisinde yer alan Ekran Gizliliği (Privacy Display) özelliği, kullanıcılara beklenen performansı sunamadığı gerekçesiyle eleştiri aldı. Şirket, cihazdaki renk ve netlik sorunlarını doğrulasa da durumun önemsiz olduğunu savunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 15:27

sektöründe bir ilk olarak tanıtılan Galaxy S26 Ultra modelindeki Ekran Gizliliği (Privacy Display), beraberinde bazı pürüzler getirdi. Toplu taşıma, kalabalık mekanlar ve ofis gibi alanlarda başkalarının ekranı görmesini engelleyen yeniliğin, görüntü kalitesinde bozulmalara yol açtığı rapor edildi.

HABERİN ÖZETİ

S26 Ultra'nın ekranında can sıkan hata! Samsung kabul etti

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde tanıtılan Ekran Gizliliği özelliği, görüntü kalitesinde bozulmalara yol açtığı yönündeki kullanıcı şikayetleri üzerine firmanın iddiaları doğrulamasıyla gündeme geldi.
Galaxy S26 Ultra'daki Ekran Gizliliği özelliği, toplu taşıma ve kalabalık mekanlarda ekranın başkaları tarafından görülmesini engellemeyi amaçlıyor.
Kullanıcılar, bu özelliğin açıkken veya kapalıyken bile ekrandaki içeriklerin netliğini azalttığını ve renklerde soluklaşmaya neden olduğunu belirtiyor.
Samsung, özelliği tasarlarken canlı görsel deneyim ve gizliliği korumayı amaçladıklarını, ancak belirli açılarda ve maksimum parlaklıkta farklılıklar görülebileceğini kabul etti.
Firmanın açıklamasına göre, telefonun normal kullanım üzerindeki etkisi ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır.
Özelliğin kapalıyken bile ekran kalitesinin düşmesi kullanıcıların tepkisini çekti.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

SamMobile'ın haberine göre kullanıcılar, Ekran Gizliliği açıkken ekrandaki içeriklerin eskisi kadar net görünmediğini belirtiyor. Özellik tamamen kapalı konumdayken bile cihaza yanlardan, üstten veya alttan bakıldığında renklerde soluklaşma olduğu ifade ediliyor.

SAMSUNG İDDİALARI DOĞRULADI

Yaşanan tartışmaların ardından TechRadar sitesi, konuyu doğrudan yetkililerine taşıdı. Firmadan gelen cevapta, Ekran Gizliliği işlevinin normal kullanım senaryolarında canlı bir görsel deneyim sunarken aynı zamanda mahremiyeti korumak amacıyla tasarlandığı belirtildi:

"Ekran Gizliliği, normal kullanım durumlarında telefonun kullanımı için canlı bir görsel deneyim sunarak kullanıcının gizliliğini korumak üzere tasarlanmıştır. Telefon belirli açılarda tutulduğunda ve maksimum parlaklığa ayarlandığında bazı farklılıklar görülebilir, ancak telefonu tutarken gerçek kullanım üzerindeki herhangi bir etki ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır."

Mahremiyetin artırılması karşılığında netliğin azalması birçok kullanıcı açısından kabul edilebilir olsa da özelliğin kapalı olduğu anlarda bile ekran kalitesinin düşmesi, pek çok kişinin tepkisini çekmiş durumda.

Merak edenler için Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri şu şekilde:

ÖzellikDetay
Ekran6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 piksel, 1-120 Hz
İşlemciSnapdragon 8 Elite Gen 5
RAM12/16 GB
Depolama256/512/1024 GB
Arka Kamera200 MP ana kamera, f/1.4, 24 mm, 1/1.3”, 0.6 μm, çok yönlü PDAF, OIS
50 MP periskop telefoto, f/2.9, 111 mm, 1/2.52”, 0.7 μm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
50 MP ultra geniş açı, f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 μm, çift piksel PDAF, Super Steady Video
10 MP telefoto, PDAF, OIS, 3x optik zoom
Ön Kamera12 MP
Batarya5.000 mAh, 60W şarj, 25W kablosuz
Boyutlar163.6 x 78.1 x 7.9 mm
Ağırlık214 gram
DiğerNFC, Wi-Fi 7, çift SIM, Privacy Display, IP 68, Bluetooth 6.0
Fiyatlandırma
Galaxy S26 Ultra 256GB109.999 TL
Galaxy S26 Ultra 512GB121.999 TL
Galaxy S26 Ultra 1 TB139.999 TL
ETİKETLER
#akıllı telefon
#samsung
#Mahremiyet
#Galaxy S26 Ultra
#Ekran Gizliliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.