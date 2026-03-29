Dünyada ilk defa bir ana hat treninde prototip kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi. Demiryolu Kuantum Ataletsel Navigasyon Sistemi (RQINS) adı verilen teknoloji, 3 Mart tarihinde Londra ile Welwyn Garden City arasında sefer yapan Great Northern treninde denendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünyanın ilk kuantum navigasyonlu treni test edildi Dünyada ilk defa bir ana hat treninde prototip kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi. Demiryolu Kuantum Ataletsel Navigasyon Sistemi (RQINS) adı verilen teknoloji, 3 Mart tarihinde Londra ile Welwyn Garden City arasında sefer yapan Great Northern treninde denendi. Sistem, trenin kesin konumunu belirlemek için son derece hassas kuantum sensörlerinden güç alıyor ve GPS'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kuantum teknolojisi, dış sinyallere ihtiyaç duymadan çalışabiliyor ve en ufak hareket ve dönüş değişimlerini bile anında algılıyor. Kuantum navigasyon, kurulumu ve bakımı pahalı olan sabit hat kenarı konumlandırma altyapılarına alternatif sunuyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, deneme işlemi Birleşik Krallık demiryolu ağını denetleyen devlete ait Great British Railways (GBR) öncülüğünde hayata geçirildi. Sistem, Govia Thameslink Railway (GTR) tarafından işletilen trene entegre edilerek canlı demiryolu ağındaki performansını ölçmek amacıyla gerçek dünya verileri toplandı.

KUANTUM SENSÖRLERİ GPS'İN YERİNİ ALABİLİR

Sistem, trenin kesin konumunu belirlemek için son derece hassas kuantum sensörlerinden güç alıyor. Hedeflenen temel amaç ise tüneller veya yoğun kentsel ortamlar gibi uydu sinyallerinin kesintiye uğradığı bölgelerde GPS'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmak.

Uydu tabanlı navigasyon sistemlerinin aksine, kuantum teknolojisi dış sinyallere ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Network Rail, sistemin hareketi sürekli izlemek adına en ufak hareket ve dönüş değişimlerini bile anında algıladığını belirtiyor.

MALİYETLİ ALTYAPILARA DA ALTERNATİF

Kuantum navigasyonun bir avantajı da, kurulumu ve bakımı son derece pahalı olan sabit hat kenarı konumlandırma altyapılarına alternatif olması. Mevcut sistemler çevresel bozulmalara veya ekipman arızalarına karşı neredeyse savunmasız.