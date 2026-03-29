Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk kuantum navigasyonlu treni test edildi

Dünyada ilk kez İngiltere'de bir yolcu treni üzerinde test edilen yenilikçi kuantum navigasyon sistemi, geleneksel GPS teknolojisinin yerini alabilir. Peki kuantum navigasyon nasıl çalışıyor?

Dünyanın ilk kuantum navigasyonlu treni test edildi
Dünyada ilk defa bir ana hat treninde prototip kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi. Demiryolu Kuantum Ataletsel Navigasyon Sistemi (RQINS) adı verilen teknoloji, 3 Mart tarihinde Londra ile Welwyn Garden City arasında sefer yapan Great Northern treninde denendi.

Dünyada ilk defa bir ana hat treninde prototip kuantum navigasyon sistemi başarıyla test edildi.
Demiryolu Kuantum Ataletsel Navigasyon Sistemi (RQINS) adı verilen teknoloji, 3 Mart tarihinde Londra ile Welwyn Garden City arasında sefer yapan Great Northern treninde denendi.
Sistem, trenin kesin konumunu belirlemek için son derece hassas kuantum sensörlerinden güç alıyor ve GPS'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Kuantum teknolojisi, dış sinyallere ihtiyaç duymadan çalışabiliyor ve en ufak hareket ve dönüş değişimlerini bile anında algılıyor.
Kuantum navigasyon, kurulumu ve bakımı pahalı olan sabit hat kenarı konumlandırma altyapılarına alternatif sunuyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Interesting Engineering'in haberine göre, deneme işlemi Birleşik Krallık demiryolu ağını denetleyen devlete ait Great British Railways (GBR) öncülüğünde hayata geçirildi. Sistem, Govia Thameslink Railway (GTR) tarafından işletilen trene entegre edilerek canlı demiryolu ağındaki performansını ölçmek amacıyla gerçek dünya verileri toplandı.

Dünyanın ilk kuantum navigasyonlu treni test edildi

Sistem, trenin kesin konumunu belirlemek için son derece hassas kuantum sensörlerinden güç alıyor. Hedeflenen temel amaç ise tüneller veya yoğun kentsel ortamlar gibi uydu sinyallerinin kesintiye uğradığı bölgelerde GPS'e olan bağımlılığı ortadan kaldırmak.

Uydu tabanlı navigasyon sistemlerinin aksine, kuantum teknolojisi dış sinyallere ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Network Rail, sistemin hareketi sürekli izlemek adına en ufak hareket ve dönüş değişimlerini bile anında algıladığını belirtiyor.

Kuantum navigasyonun bir avantajı da, kurulumu ve bakımı son derece pahalı olan sabit hat kenarı konumlandırma altyapılarına alternatif olması. Mevcut sistemler çevresel bozulmalara veya ekipman arızalarına karşı neredeyse savunmasız.

