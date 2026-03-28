Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Günde 6 saatten fazla telefon kullananlara kötü haber! Bilim insanlarından ilginç beyazlaşma uyarısı

Mart 28, 2026 14:40
1
telefon

Günde 6 saatten fazla telefon kullananlara kötü haber geldi. Pakistan’daki Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin verilerine göre, günde 6 saat telefon kullanan kişilerde saçların erken beyazlama olasılığı diğerlerine kıyasla 7 kat daha yüksek.

2
telefon

Son yapılan bilimsel araştırmalar, telefon ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışığın yalnızca gözlerimizi değil, hücrelerimizi de doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Araştırmalar, uzun süreli ekran kullanımının saç ve cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini gösteriyor. Günde 6 saatten fazla ekran başında zaman geçirmek, saçların erken beyazlama riskini 7 kat artırırken, ciltte geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor.

3
telefon

GÜNDE 6 SAATTEN FAZLA TELEFON KULLANANLARA KÖTÜ HABER

Oregon Eyalet Üniversitesi ve Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar, telefon gibi dijital cihazların biyolojik etkilerini mercek altına aldı. Hem meyve sinekleri hem de insan katılımcılar üzerinde yapılan deneyler, mavi ışığın hücrelerin temel işlevlerini bozarak yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koydu.

4
telefon

Dr. Jadwiga Giebultowicz liderliğindeki ekip, mavi ışığın hücrelerin enerji üretiminde kritik rol oynayan metabolit seviyelerini ciddi biçimde etkilediğini belirledi. Araştırmada, mavi ışığın süksinat seviyelerini artırırken, nöronlar arası iletişimi sağlayan glutamat miktarını azalttığı tespit edildi.

5
telefon

Dr. Giebultowicz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüksek süksinat seviyeleri, hücrenin enerji üretiminde bir tıkanıklığa yol açıyor. Benzine benzer bir enerji var ama hücre bunu kullanamıyor; bu durum erken hücre ölümü ve dolayısıyla yaşlanmayı hızlandırıyor” dedi.

6
telefon

SAÇ BEYAZLAMASINDA ŞAŞIRTAN ARTIŞ

Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 450 yetişkin üzerinde yaptığı araştırma, dijital cihaz kullanımının görünür etkilerini ortaya koydu. Katılımcılar, günde ortalama 7 saate kadar ekran başında vakit geçiriyordu. Elde edilen veriler alarm verici boyuttaydı.

7
telefon

Günde 6 saatten fazla ekran kullananlarda saçların erken beyazlama riski 7 kat daha fazla.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 75’inde göz çevresinde morluk ve torbalanma görüldü.

Yoğun ekran kullanıcılarında cilt kuruluğu, kırışıklıklar ve sarkmalar çok daha yaygın hale geldi.

Bu veriler, dijital bağımlılığın sadece zihinsel değil, fiziksel görünüm üzerinde de ciddi etkileri olduğunu gözler önüne seriyor.

8
telefon

CİLTTE MAVİ IŞIK HASARI: GÜNEŞTEN FARKI YOK

Uzmanlar, mavi ışığın cilt üzerindeki etkisinin, güneş ışığının yol açtığı hasarlara benzediğini belirtiyor. Uzun süreli maruziyet, cilt elastikiyetini kaybettiriyor ve erken yaşlanmaya yol açıyor. Bu nedenle bilim insanları, ekran başında geçirilen süreyi azaltmanın yanı sıra, bazı koruyucu önlemler alınmasını öneriyor.

 

9
telefon

BUNLAR ARASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMLER:

Ekran filtreleri kullanmak: Mavi ışık filtresi olan ekran veya gözlükler, hücrelere ulaşan ışık miktarını azaltıyor.

Mavi ışığa karşı güneş kremi sürmek: Evde bile olsanız, mavi ışığa karşı geliştirilmiş kremler cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor.

 

10
telefon

EKRAN KULLANIMI VE YAŞAM TARZI DENGESİ

Uzmanlar, dijital cihazların kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor; ancak bilinçli kullanımın kritik olduğunu vurguluyor. Ekran başında uzun süre geçiren kişilerin, düzenli aralar vermesi, doğal ışıkta yürüyüş yapması ve cilt bakımını ihmal etmemesi gerekiyor.

11
telefon

Dijital çağda ekran bağımlılığı, sadece zihinsel yorgunluk ve göz yorgunluğuna değil, fiziksel yaşlanma süreçlerine de doğrudan etki ediyor. Araştırmalar, günlük ekran süresini kontrol altına almanın, saç ve cilt sağlığını korumak için kritik olduğunu ortaya koyuyor.

12
telefon

Uzmanlar, ekran kullanımını sınırlamak, filtreli cihazlar tercih etmek ve mavi ışığa karşı cilt koruması sağlamak gibi basit önlemlerin, uzun vadede yaşlanmayı yavaşlatabileceğini vurguluyor. Gözle görülmeyen mavi ışık, hücrelerimiz üzerinde görünür ve kalıcı etkiler bırakıyor; bu nedenle teknolojiyle sağlıklı bir denge kurmak artık şart.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.