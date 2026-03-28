Günde 6 saatten fazla telefon kullananlara kötü haber! Bilim insanlarından ilginç beyazlaşma uyarısı

Günde 6 saatten fazla telefon kullananlara kötü haber geldi. Pakistan’daki Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin verilerine göre, günde 6 saat telefon kullanan kişilerde saçların erken beyazlama olasılığı diğerlerine kıyasla 7 kat daha yüksek.
Son yapılan bilimsel araştırmalar, telefon ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışığın yalnızca gözlerimizi değil, hücrelerimizi de doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Araştırmalar, uzun süreli ekran kullanımının saç ve cilt sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini gösteriyor. Günde 6 saatten fazla ekran başında zaman geçirmek, saçların erken beyazlama riskini 7 kat artırırken, ciltte geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor.
Oregon Eyalet Üniversitesi ve Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar, telefon gibi dijital cihazların biyolojik etkilerini mercek altına aldı. Hem meyve sinekleri hem de insan katılımcılar üzerinde yapılan deneyler, mavi ışığın hücrelerin temel işlevlerini bozarak yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koydu.
Dr. Jadwiga Giebultowicz liderliğindeki ekip, mavi ışığın hücrelerin enerji üretiminde kritik rol oynayan metabolit seviyelerini ciddi biçimde etkilediğini belirledi. Araştırmada, mavi ışığın süksinat seviyelerini artırırken, nöronlar arası iletişimi sağlayan glutamat miktarını azalttığı tespit edildi.
Dr. Giebultowicz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yüksek süksinat seviyeleri, hücrenin enerji üretiminde bir tıkanıklığa yol açıyor. Benzine benzer bir enerji var ama hücre bunu kullanamıyor; bu durum erken hücre ölümü ve dolayısıyla yaşlanmayı hızlandırıyor” dedi.
SAÇ BEYAZLAMASINDA ŞAŞIRTAN ARTIŞ
Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 450 yetişkin üzerinde yaptığı araştırma, dijital cihaz kullanımının görünür etkilerini ortaya koydu. Katılımcılar, günde ortalama 7 saate kadar ekran başında vakit geçiriyordu. Elde edilen veriler alarm verici boyuttaydı.
Günde 6 saatten fazla ekran kullananlarda saçların erken beyazlama riski 7 kat daha fazla.
Katılımcıların yaklaşık yüzde 75’inde göz çevresinde morluk ve torbalanma görüldü.
Yoğun ekran kullanıcılarında cilt kuruluğu, kırışıklıklar ve sarkmalar çok daha yaygın hale geldi.
Bu veriler, dijital bağımlılığın sadece zihinsel değil, fiziksel görünüm üzerinde de ciddi etkileri olduğunu gözler önüne seriyor.
CİLTTE MAVİ IŞIK HASARI: GÜNEŞTEN FARKI YOK
Uzmanlar, mavi ışığın cilt üzerindeki etkisinin, güneş ışığının yol açtığı hasarlara benzediğini belirtiyor. Uzun süreli maruziyet, cilt elastikiyetini kaybettiriyor ve erken yaşlanmaya yol açıyor. Bu nedenle bilim insanları, ekran başında geçirilen süreyi azaltmanın yanı sıra, bazı koruyucu önlemler alınmasını öneriyor.
BUNLAR ARASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMLER:
Ekran filtreleri kullanmak: Mavi ışık filtresi olan ekran veya gözlükler, hücrelere ulaşan ışık miktarını azaltıyor.
Mavi ışığa karşı güneş kremi sürmek: Evde bile olsanız, mavi ışığa karşı geliştirilmiş kremler cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor.
EKRAN KULLANIMI VE YAŞAM TARZI DENGESİ
Uzmanlar, dijital cihazların kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor; ancak bilinçli kullanımın kritik olduğunu vurguluyor. Ekran başında uzun süre geçiren kişilerin, düzenli aralar vermesi, doğal ışıkta yürüyüş yapması ve cilt bakımını ihmal etmemesi gerekiyor.
Dijital çağda ekran bağımlılığı, sadece zihinsel yorgunluk ve göz yorgunluğuna değil, fiziksel yaşlanma süreçlerine de doğrudan etki ediyor. Araştırmalar, günlük ekran süresini kontrol altına almanın, saç ve cilt sağlığını korumak için kritik olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlar, ekran kullanımını sınırlamak, filtreli cihazlar tercih etmek ve mavi ışığa karşı cilt koruması sağlamak gibi basit önlemlerin, uzun vadede yaşlanmayı yavaşlatabileceğini vurguluyor. Gözle görülmeyen mavi ışık, hücrelerimiz üzerinde görünür ve kalıcı etkiler bırakıyor; bu nedenle teknolojiyle sağlıklı bir denge kurmak artık şart.