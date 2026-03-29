Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni iPhone 18'in ekran tasarımı netleşiyor: 'Dinamik Ada' için büyük değişim

Apple'ın ikonik çentik tasarımı Dinamik Ada, yeni iPhone 18 serisinde daralabilir. Sızıntılara göre Apple, küçültülmüş Dinamik Ada tasarımını sadece Pro modellerle sınırlı tutmayacak.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 14:39

, yeni iPhone 18 serisinde alışılagelmiş "önce Pro" stratejisini rafa kaldırabilir. Geçmiş dönemde Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımı ilk olarak iPhone 14 Pro ile Pro Max modellerinde kullanıcılara sunulmuş, standart modeller ise eski çentikle yola devam etmişti. Yenilenen çentik tasarımının standart seriye entegre edilmesi ancak bir sene sonra gerçekleşmişti.

TÜM SERİDE DAHA KÜÇÜK 'DİNAMİK ADA' GÖREBİLİRİZ

Sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından yayınlanan iddialara göre, ekranın üst kısmında yer alan hap şeklindeki oyuk küçülecek. Soldan sağa doğru kalınlığı daralacak.

Aynı kaynak, X platformu üzerinden yaptığı ek bir açıklamada serideki üç modelin de daraltılmış Dinamik Ada'ya sahip olacağını dile getirdi. Ice Universe'ün Weibo'da paylaştığı gönderide ise "iPhone 18 serisi, daha küçük bir merkezi ada haricinde aynı çerçeve tasarımını koruyor" ifadeleri yer alıyor.

IPHONE 18 GECİKME İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Sektördeki genel beklenti, standart iPhone 18 modelinin çıkışının 2027 yılının ilk çeyreğine, büyük ihtimalle mart ayına erteleneceği yönünde. Pro versiyonların ise daha erken piyasaya sürülmesi bekleniyor.

