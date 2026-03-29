Tüm şifreler tehlikede mi? Google kritik tarih olarak 2029'u işaret etti

Dünya genelinde çoğu organizasyon ve devlet kurumu, tam kuantum hazırlığı için 2030 ile 2033 yılları arasını hedefliyordu. Google ise kendi altyapısını kuantum tehditlerine karşı korumak adına takvimi önemli ölçüde öne çekti.

UZMANLARDAN "Q GÜNÜ" UYARISI

Eski Microsoft kuantum sonrası geçiş lideri ve mevcut Farcaster Consulting Group çalışanı Brian LaMacchia, Ars Technica ile gerçekleştirdiği röportajda süreci detaylıca değerlendirdi. LaMacchia, 2029 hedefini "son derece agresif bir hızlandırma hamlesi" olarak yorumladı.

Deneyimli mühendis, belirlenen yeni takvimin ardında yatan asıl motivasyonun ne olduğuna dair soru işaretleri oluştuğunu vurguluyor. Q Günü, mevcut şifreleme sistemlerinin kuantum makineleri tarafından kırılabileceği gün olarak bilinmekte.

GOOGLE YÖNETİCİLERİNDEN ÖNCÜLÜK VURGUSU

Google'ın kuantum sonrası kriptografiye (PQC) geçiş planı, şirketin resmi blog sayfasında yayınlanan detaylı bir yazıyla kamuoyuna duyuruldu. Şirketin güvenlik mühendisliği başkan yardımcısı Heather Adkins ile kıdemli kriptografi mühendisi Sophie Schmieg imzalı yazıda, sektöre öncülük etme vizyonu ön plana çıkarıldı.

İkili, paylaşılan metinde şu ifadelere yer verdi:

"Hem kuantum bilişiminde hem de PQC alanında bir öncü olarak, örnek teşkil etmek ve iddialı bir zaman çizelgesi paylaşmak en büyük sorumluluğumuzdur."

Yöneticiler, yalnızca kendi şirketleri için değil tüm sektör genelinde dijital geçişleri hızlandırmak amacıyla gerekli aciliyeti sağlamayı umduklarını dile getirdi.