Mars'ta Dünya'daki gün batımını andıran bir manzara görüntülendi

Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yıllardır yaşam izi arayan emektar keşif robotu, Dünya manzaralarını aratmayan bir görüntü paylaştı. Pas rengi yüzeyiyle "Kızıl Gezegen" olarak nam salan Mars, NASA'nın paylaştığı son fotoğrafla net bir şekilde görüntülendi.

Amerikan Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars yüzeyinde demir oksitli arazileri arşınlayan iki keşif aracından biri olan Curiosity, Dünya'daki gün batımını anımsatan panoramik bir görsel oluşturdu. Çekilen kare, gökyüzünün Dünya'dakine benzediği bir senaryoda komşu gezegenin nasıl görüneceğine dair fikir veriyor.

Space.com'un haberine göre, toplanan bilgiler, NASA'nın ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in ilerleyen yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı insanlı görevler için hayati önem taşıyor.