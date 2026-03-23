Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mars'ta yaşama bir adım daha yaklaştık! Uzay tozundan gübre üretmeyi başardılar

Mars yüzeyindeki cansız tozu ve zorlu koşullara dayanıklı mikropları kullanarak yenilebilir bitkiler yetiştirmeyi sağlayan yenilikçi bir gübreleme sistemi geliştirildi. Kızıl Gezegen'deki kolonilerin dünyadan bağımsız hayatta kalabilmesi için atılan adım büyük önem taşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 10:05

Mars'a inip kendi yemeğinizi yetiştirmek, uzun yıllar boyunca sadece bilim kurgu filmlerinde görülebilecek bir hayal gibi geliyordu. Kızıl Gezegen'in verimli topraktan yoksun olması, bitkilerin büyümesi için gereken organik besinleri barındırmaması, tarım fikrini imkansız kılıyordu.

HABERİN ÖZETİ

Mars'ta yaşama bir adım daha yaklaştık! Uzay tozundan gübre üretmeyi başardılar

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Alman araştırmacılar, Mars'taki toz benzeri maddeleri ve dayanıklı mikropları kullanarak bitki yetiştirmeye yönelik bir çözüm geliştirdi.
Sistem, Mars atmosferindeki karbondioksiti kullanarak büyüyebilen ve oksijen üreten siyanobakterileri kullanıyor.
Siyanobakteriler, mineral açısından zengin Mars tozundan hayati besinleri çekip alıyor.
Elde edilen siyanobakteri biyokütlesi, oksijensiz fermantasyon yoluyla bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürülüyor.
Yapılan testlerde, bir gram kurutulmuş siyanobakterinin 27 gram taze ve yenilebilir bitki kütlesi yetiştirmeye yetecek kadar besin sağladığı gözlemlendi.
Deneyler kontrollü bir Dünya ortamında yapıldı ve bir sonraki hedef, sistemi diğer yaşam destek teknolojileriyle entegre etmek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Fakat Almanya'daki araştırmacılar, Mars'taki toz benzeri maddeleri ve dayanıklı mikropları işlevsel bir gübreye dönüştüren zekice bir çözüm buldu.

MARS'TA GIDA NASIL YETİŞTİRİLDİ?

Önerilen sistemin merkezinde, mavi-yeşil algler olarak da bilinen siyanobakteriler yer alıyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalacak kadar dayanıklı olan mikroskobik organizmalar, Mars atmosferinde bolca bulunan karbondioksiti kullanarak büyüyebiliyor.

Aynı zamanda oksijen üreten siyanobakteriler, mineral açısından zengin tozdan hayati besinleri de çekip alabiliyor.

Sistemin nasıl çalışabileceğini göstermek amacıyla araştırmacılar, MGS-1 adı verilen bir regolit simülatörü yardımıyla Mars koşullarını laboratuvar ortamında yeniden oluşturdu. Yeterli miktarda siyanobakteri yetiştirildikten sonraki aşamada, elde edilen biyokütlenin bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürülmesi gerekiyordu.

Ekip, gereken dönüşümü oksijensiz fermantasyon yoluyla başardı.

SU MERCİMEĞİ İLE VERİM ELDE EDİLDİ

Araştırma ekibi, süreci büyük bir titizlikle optimize ederek en iyi sonuçları 35 santigrat derece sıcaklıkta gözlemledi. Elde edilen gübre, dünya genelinde tüketilen ve protein açısından zengin su mercimeği (Lemna sp.) üzerinde test edildi.

Sonuçlar ise gerçekten beklentilerin ötesine geçti: Sadece bir gram kurutulmuş siyanobakteri, 27 gram taze ve yenilebilir bitki kütlesi yetiştirmeye yetecek kadar besin sağladı.

HENÜZ ÇALIŞMALAR TAM ANLAMIYLA BİTMİŞ DEĞİL.

Bununla birlikte deneyler Mars'ın zorlu radyasyon, düşük yerçekimi ve aşırı sıcaklık koşullarında değil, kontrollü Dünya ortamında gerçekleştirildi. Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise sistemi diğer yaşam destek teknolojileriyle entegre ederek tamamen kendi kendine yetebilen bir habitata bir adım daha yaklaşmak.

Çalışma, Chemical Engineering Journal dergisinde yayınlandı.

ETİKETLER
#Mars Tarımı
#Siyanobakteri
#Gübre Üretimi
#Su Mercimeği
#Uzayda Tarım
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.