Mars'a inip kendi yemeğinizi yetiştirmek, uzun yıllar boyunca sadece bilim kurgu filmlerinde görülebilecek bir hayal gibi geliyordu. Kızıl Gezegen'in verimli topraktan yoksun olması, bitkilerin büyümesi için gereken organik besinleri barındırmaması, tarım fikrini imkansız kılıyordu.

HABERİN ÖZETİ Mars'ta yaşama bir adım daha yaklaştık! Uzay tozundan gübre üretmeyi başardılar Alman araştırmacılar, Mars'taki toz benzeri maddeleri ve dayanıklı mikropları kullanarak bitki yetiştirmeye yönelik bir çözüm geliştirdi. Sistem, Mars atmosferindeki karbondioksiti kullanarak büyüyebilen ve oksijen üreten siyanobakterileri kullanıyor. Siyanobakteriler, mineral açısından zengin Mars tozundan hayati besinleri çekip alıyor. Elde edilen siyanobakteri biyokütlesi, oksijensiz fermantasyon yoluyla bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürülüyor. Yapılan testlerde, bir gram kurutulmuş siyanobakterinin 27 gram taze ve yenilebilir bitki kütlesi yetiştirmeye yetecek kadar besin sağladığı gözlemlendi. Deneyler kontrollü bir Dünya ortamında yapıldı ve bir sonraki hedef, sistemi diğer yaşam destek teknolojileriyle entegre etmek.

Fakat Almanya'daki araştırmacılar, Mars'taki toz benzeri maddeleri ve dayanıklı mikropları işlevsel bir gübreye dönüştüren zekice bir çözüm buldu.

MARS'TA GIDA NASIL YETİŞTİRİLDİ?

Önerilen sistemin merkezinde, mavi-yeşil algler olarak da bilinen siyanobakteriler yer alıyor. Zorlu ortamlarda hayatta kalacak kadar dayanıklı olan mikroskobik organizmalar, Mars atmosferinde bolca bulunan karbondioksiti kullanarak büyüyebiliyor.

Aynı zamanda oksijen üreten siyanobakteriler, mineral açısından zengin tozdan hayati besinleri de çekip alabiliyor.

Sistemin nasıl çalışabileceğini göstermek amacıyla araştırmacılar, MGS-1 adı verilen bir regolit simülatörü yardımıyla Mars koşullarını laboratuvar ortamında yeniden oluşturdu. Yeterli miktarda siyanobakteri yetiştirildikten sonraki aşamada, elde edilen biyokütlenin bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürülmesi gerekiyordu.

Ekip, gereken dönüşümü oksijensiz fermantasyon yoluyla başardı.

SU MERCİMEĞİ İLE VERİM ELDE EDİLDİ

Araştırma ekibi, süreci büyük bir titizlikle optimize ederek en iyi sonuçları 35 santigrat derece sıcaklıkta gözlemledi. Elde edilen gübre, dünya genelinde tüketilen ve protein açısından zengin su mercimeği (Lemna sp.) üzerinde test edildi.

Sonuçlar ise gerçekten beklentilerin ötesine geçti: Sadece bir gram kurutulmuş siyanobakteri, 27 gram taze ve yenilebilir bitki kütlesi yetiştirmeye yetecek kadar besin sağladı.

HENÜZ ÇALIŞMALAR TAM ANLAMIYLA BİTMİŞ DEĞİL.

Bununla birlikte deneyler Mars'ın zorlu radyasyon, düşük yerçekimi ve aşırı sıcaklık koşullarında değil, kontrollü Dünya ortamında gerçekleştirildi. Araştırmacıların bir sonraki hedefi ise sistemi diğer yaşam destek teknolojileriyle entegre ederek tamamen kendi kendine yetebilen bir habitata bir adım daha yaklaşmak.

Çalışma, Chemical Engineering Journal dergisinde yayınlandı.