Mehmetçiğin lojistik İHA'sı göreve hazır: Sınıfının en küçüğü envantere girdi

29 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:11

Türk savunma sanayisinin en yeni ürünlerinden biri olan ZD300, 30 kilogram taşıma kapasitesi, 15 kilometre menzili ve üstün teknolojik özellikleriyle lojistik operasyonlarda Mehmetçiğin gücüne güç katmak için göreve hazır. İlk kez 2023 yılında IDEF Fuarı'nda tanıtılan bu döner kanatlı kargo İHA'sı, kompakt tasarımı ve rüzgara dayanıklılığıyla hem şehir içi hem de kırsal bölgelerde etkili bir çözüm sunuyor.

Türk savunma sanayisinin en yeni ürünlerinden biri olan, 30 kilogram taşıma kapasitesine sahip döner kanatlı kargo insansız hava aracı (İHA) ZD300, ilk kez envantere girdi. Zyrone Dynamics tarafından geliştirilen İHA'nın ilk teslimatı, yurt içindeki bir kullanıcıya gerçekleştirildi.

ZD300, ilk kez 2023 yılında düzenlenen 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılmıştı. Geçen süreçte göreve hazır hale getirilen araç, kompakt tasarımı ve üstün performans özellikleriyle donatıldı.

YENİ BİR STANDART BELİRLİYOR

ZD300, sınıfındaki en küçük araç olmasına rağmen 30 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu sayede son kilometre teslimatlarında yeni bir standardı ortaya koyan insansız hava aracı, 15 kilometrelik menzili, rakiplerine kıyasla 4 kat daha geniş görev alanı, 3 kat daha hızlı seyir hızı ve 4 kat daha uzun görev süresiyle şehir içi ve kırsal bölgelerde eşsiz bir lojistik destek sağlıyor.

ZD300'ün sunduğu özellikler, lojistik hizmetlerinin yanı sıra çeşitli sektörlerde de kullanılabileceğini gösteriyor. Araç, acil durumlarda tıbbi malzemelerin taşınmasından e-ticaret teslimatlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Ayrıca sanayi tesisleri ve uzak çalışma sahalarına malzeme taşıma görevlerinde de etkili bir çözüm olmayı vaat ediyor.

40 KİLOMETRE RÜZGAR HIZINA DAYANABİLİYOR

ZD300'ün karbon fiber malzemeden yapılan gövdesi, aracın saatte 40 kilometre rüzgar hızına dayanabilmesini mümkün kılarken İHA aynı zamanda, güvenli bir uçuş gerçekleştirmesini sağlayan güçlü elektronik sistemleriyle geliyor. Ayrıca aracın hassas ve verimli teslimat yapmasını sağlayan çeşitli özellikleri de mevcut:

İleri uçuş modları,

Çarpışma önleme sistemleri,

Otonom navigasyon bu özelliklerin başında geliyor.

FARKLI PAZARLARA ENTEGRE OLMAYI HEDEFLİYORLAR

Zyrone Dynamics kurucu ortağı Murat Kanber, yaptığı açıklamada, IDEF 2023'te ilk kez sergiledikleri ZD300'ün 2024 yılında envantere kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kargo İHA sektöründe dünyadaki ortaklarıyla iş birliği yaparak farklı pazarlara entegre olmayı hedeflediklerini de ifade eden Kanber, ZD300'ün yalnızca Türkiye'de değil, taşıdığı yük kapasitesi ve kendi sınıfındaki rakiplerine kıyasla daha yüksek menziliyle global lojistik operasyonlarında da farkını ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.