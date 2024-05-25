'Meta AI Premium' geliyor: WhatsApp'ta yapay zeka ücretli olacak

25 May 2024 10:52 - Güncelleme : 25 May 2024 10:52

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Rekabet Kurumu, Google ve Meta'ya rest çekti: Ya kurallara uyun ya da her gün ceza!

Rekabet Kurumu, Google ve Meta'ya rest çekti: Ya kurallara uyun ya da her gün ceza!

Meta, geçtiğimiz haftalarda yapay zekaya yönelik önemli bir duyuru yaptı. "Meta AI" isimli sohbet robotunun WhatsApp, Instagram ve Facebook'a entegre edileceği açıklandı.

Ne işe yaradığını anlatmak için ChatGPT'yi örnek gösterebileceğimiz Meta AI'ye "premium" bir paket geleceği ortaya çıktı. The Information tarafından duyurulan bu hizmetin fiyatı ve hangi özellikleri ekstra olarak sunacağı ise tam olarak bilinmiyor.

META AI PREMIUM

"Meta AI Premium"un kullanıma sunulmasıyla WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yapay zekayı kullanmak için ücret ödemek gerekecek. Ancak muhtemelen ücretsiz ayrı bir sürümü de kullanıma sunulacaktır.

En yeni Llama 3 modeli üzerine inşa edilen Meta AI; WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger gibi tüm platformlarında kullanıma sunuluyor. Tıpkı ChatGPT veya Microsoft Copilot gibi, yer önerileri arama, görüntü oluşturma, matematik problemlerini çözme, e-postalar veya mesajlar için metinler oluşturma ve daha fazlasını yapabiliyor.

Meta AI'nin premium versiyonu çıkarsa, ChatGPT Plus veya Microsoft Copilot Pro'ya benzer şekilde aylık 20 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Meta AI'yi kullanmak için meta.ai adresi üzerinden ulaşabileceğiniz internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.