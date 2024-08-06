Meta, İsmail Haniye paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi

06 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:00

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta Platforms Inc., Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin geçen hafta öldürülmesine ilişkin paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.

Malezya, Haniye'nin ölümü üzerine taziyelerini ifade eden paylaşımların kaldırılmasının ardından Meta'dan bir açıklama istemişti.

META'DAN HANİYE AÇIKLAMASI: "OPERASYONEL BİR HATAYDI"

Bir Meta sözcüsü Reuters'in sorularına e-posta yoluyla verdiği yanıtta "Başbakan'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki içeriğin kaldırıldığı operasyonel bir hata nedeniyle özür dileriz. İçerik doğru haber değeri etiketiyle geri yüklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Malezya İletişim Bakanı Fehmi Fadzil ve Başbakanlık Ofisi (PMO) üyeleri 5 Ağustos Pazartesi günü Meta temsilcileriyle bir araya gelerek şirketten savunma talep etmişti.

Malezya Başbakanlık Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Meta'nın eylemlerini ayrımcı, adaletsiz ve ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı olarak görüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

INSTAGRAM VE FACEBOOK'TAN İSMAİL HANİYE'YE AMBARGO

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybetti.

Sosyal medyada kullanıcılar, Haniye için taziye mesajlarını paylaştı fakat Meta, Hamas liderini "tehlikeli kişi veya örgüt" olarak nitelendirdi ve söz konusu paylaşımları da "Bu içerik Topluluk Kurallarımızı ihlal ediyor" diye uyarı göndererek kaldırmaya başladı.

Kaldırılan gönderiler arasında Malezya Başbakanı İbrahim'in Haniye paylaşımı da yer alıyordu. Öte yandan ABD'li şirket, Türkiye'de Haniye paylaşımları yapan kullanıcılarına da aynı tutumu sergiledi hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Facebook hesabını bu yüzden kısıtladı.