Meta, yapay zeka video oluşturma aracını tanıttı: Movie Gen, diğerlerinde olmayan bir özellikle çıktı

05 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:24

Meta, "Movie Gen" adlı yeni yapay zeka destekli video üretim aracını tanıttı. Araç metin talimatları kullanarak yüksek çözünürlüklü videolar oluşturabiliyor ve mevcut görüntüleri düzenleyebiliyor. Movie Gen, OpenAI Sora gibi diğer yapay zeka video uygulamalarında olmayan bir özelliğe sahip.

Meta, yapay zeka destekli video üreticisi "Movie Gen" modelini tanıttı. Araç, metin talimatlarını kullanarak yüksek çözünürlüklü videolar oluşturmanın yanı sıra, mevcut görüntü ve videoları düzenleyebiliyor. Ancak henüz halka açık bir erişim sunulmuyor.

MOVIE GEN, VİDEOLARA SES EKLEYEBİLİYOR

Modeli, diğer yapay zeka video üretim araçlarından ayıran en önemli özellik: videolara ses de ekleyebilmesi oldu. Bu sayede kullanıcılar, oluşturdukları videolara başka bir kaynaktan ses bulmak zorunda kalmayacak.

The Verge'ün haberine göre Movie Gen, yeni bir video oluşturmak ve mevcut görüntüleri ya da hareketsiz fotoğrafları düzenlemek için metin girdilerini kullanıyor. Videolara eklenen ses de yapay zeka tarafından üretiliyor. Görüntülerle eşleşen ortam sesleri, ses efektleri ve arka plan müziği eklenebiliyor. Videolar, farklı en-boy oranlarında üretilebiliyor.

FOTOĞRAFLARDAN VİDEO ÜRETEBİLİYOR

Movie Gen, yeni klipler oluşturmanın yanı sıra fotoğraflardan özel videolar da üretebiliyor veya mevcut bir videoyu alıp farklı öğeleri değiştirebiliyor. Meta tarafından paylaşılan bir örnekte, bir kadının hareketsiz bir vesikalık fotoğrafı gösteriliyor; eklenen videoda kadın bir balkabağı tarlasında oturmuş içeceğini yudumlarken tasvir ediliyor.

Tabii ki de Movie Gen'in yetenekleri bunlarla sınırlı değil. Model, fotoğraflardaki stil ve geçişleri değiştirmek ya da görüntüye daha önce var olmayan şeyler eklemek için de kullanılabiliyor. Bir örnekte, koşan bir kişinin yapay zeka kullanılarak farklı şekillerde düzenlendiği görülüyor. Bir karede, elinde ponpon tutarken diğerinde arka plan bir çölü tasvir edecek şekilde gösterilmiş. Üçüncü karede ise koşucu bir dinozor kostümü giyiyor. Ve tüm bu değişiklikler metin komutları kullanılarak yapılıyor.

OpenAI, şubat ayında "Sora" adlı kendi metinden video üreten modelini duyurmuştu. Ancak Sora'nın halka açılması hâlâ gerçekleşmedi.