Meta, yapay zekaya servet akıtıyor: 2025'te harcayacağı para dudak uçuklattı

27 Ocak 2025 17:20 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:20

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2025 yılında yapay zeka projelerine tam 65 milyar dolar yatırım yapacaklarını ve 2 gigawatt gücünde bir veri merkezi inşa edeceklerini açıkladı. Bu yatırımlarla Meta, AI asistanını 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaştırmayı ve sektörde liderliği hedefliyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka sektöründe yankı uyandıran bir açıklama yaptı. Bu yıl AI projelerine tam 65 milyar dolar harcamayı planladıklarını duyurdu. Bu bütçenin önemli bir kısmı, ABD'nin Manhattan şehrinde inşa edilecek yeni veri merkezine ayrılacak.

2 GİGAWATT GÜCÜNDE VERİ MERKEZİ

Toplamda 2 gigawatt gücünde bir işlem kapasitesine sahip olacak bu veri merkezinin, yıl sonunda kısmen devreye alınacağı bildirildi. Meta, tesiste kullanmak üzere Nvidia'dan 1,3 milyon adet yapay zeka GPU çipi temin etmeyi planlıyor. Her şey yolunda giderse şirket, yalnızca bu yıl içinde 1 gigawatt işlem gücünü kullanıma açacak.

Ayrıca Meta, yapay zeka projelerini geliştirmek için yeni ekipler kurmayı ve sektördeki en yetenekli isimleri bünyesine katmayı hedefliyor. Bu kapsamda AI mühendisleri ve uzmanları kapsayan geniş çaplı işe alımlar yapacak.

2025, YAPAY ZEKA İÇİN BELİRLEYİCİ YIL

Mark Zuckerberg, 2025'in yapay zeka için belirleyici bir yıl olacağını açıkladı ve yapacakları yatırımlarla ilgili olarak, "Bu muazzam bir çaba ve önümüzdeki yıllarda temel ürünlerimizi ve işimizi yönlendirecek" diye konuştu.

OpenAI'ın ChatGPT'sinin başarısının ardından büyük teknoloji firmaları yapay zeka altyapısı geliştirmek için on milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Meta'nın duyurusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın Stargate adlı bir girişim kuracağını ve ABD genelinde yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Bu ayın başlarında Microsoft, veri merkezleri geliştirmek için 2025 mali yılında yaklaşık 80 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söylerken, Amazon da 2025 harcamalarının 75 milyar dolardan daha yüksek olacağını açıkladı.

META'NIN HEDEFİ 1 MİLYAR KULLANICIYI GEÇMEK

Meta, yapay zeka yarışında, AI sohbet robotu, Ray-Ban akıllı gözlükleri ve rakiplerinden farklı olarak tüketicilere ve çoğu işletmeye Llama AI modellerini ücretsiz olarak kullanma imkanı sunan açık kaynak yaklaşımını benimsiyor. Zuckerberg, Meta'nın hizmetlerinde kullanılacak yapay zeka asistanının 2025'te 1 milyardan fazla kişiye hizmet vermesini bekliyor. Geçtiğimiz yıl bu sayı 600 milyondu.

2025 için açıklanan 60-65 milyar dolar arasında değişen sermaye harcamaları, Meta'nın geçen yılki tahmini 38-40 milyar dolarlık harcamalarından önemli bir artış gösterecek. Aynı zamanda bu rakam, analistlerin 2025 için tahmin ettiği 50,25 milyar doların üzerinde.