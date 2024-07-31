Meta'dan Haniye paylaşımlarına engel! Kullanıcılardan "Instagram ve Facebook İsrail'i koruyor" tepkisi

31 Temmuz 2024 16:11 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 16:13

İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail'in düzenlemiş olduğu hava saldırısında Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konut hedef alındı ve saldırı sonucunda Haniye hayatını kaybetti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dünya genelinde tepkilere neden oldu.

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, İsmail Haniye ile ilgili paylaşılan taziye mesajlarına ve diğer gönderilere müdahale etti. Meta, bu gönderileri kaldırıp kullanıcılarına herhangi bir gerekçe sunmazken bu durum, kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

INSTAGRAM, HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'Yİ "TEHLİKELİ" GÖRÜYOR

Paylaşımları kaldırılan kullanıcılar, hem Instagram'dan hem de Facebook'tan Hamas lideri Haniye'nin fotoğrafının "tehlikeli" olarak nitelendirildiğini belirten uyarı aldıklarını dile getirdi.

Facebook, bir kullanıcının Haniye için taziye mesajı yayınladığı gönderiyi "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" diyerek kaldırdı.

META'YA "İSRAİL'İ KORUYOR" TEPKİSİ

İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin kaldığı konuta düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Instagram ve Facebook kullanıcıları, Meta'nın almış olduğu bu karara ilişkin "Meta, İsrail'i koruma görevini üstlendi" ve "Haniye'nin fotoğrafından bile korkuyorlar" diyerek tepki gösterdi.