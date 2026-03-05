Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Meta'nın akıllı gözlüğü en mahrem anlarınızı kaydedip başkalarına izletirken yakalandı

Meta'nın akıllı gözlüklerini kullanan kişilerin mahrem görüntülerinin ve finansal verilerinin Kenya'daki moderatörler tarafından izlendiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 09:48

'nın destekli Ray-Ban akıllı gözlüklerinin, kullanıcıların en mahrem anlarını ve hassas finansal verilerini Kenya'daki insan moderatörlere aktardığı ortaya çıktı. İddiayı İsveç merkezli Svenska Dagbladet gazetesi paylaştıktan sonra Meta tarafından açıklama geldi.

Meta'nın akıllı gözlüğü en mahrem anlarınızı kaydedip başkalarına izletirken yakalandı

0:00 127
HABERİN ÖZETİ

Meta'nın akıllı gözlüğü en mahrem anlarınızı kaydedip başkalarına izletirken yakalandı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Meta'nın yapay zeka destekli Ray-Ban akıllı gözlüklerinin, kullanıcıların özel anlarını ve hassas finansal verilerini Kenya'daki insan moderatörlere aktardığı iddia edildi.
İsveç merkezli Svenska Dagbladet gazetesi, AI modellerini eğitmek amacıyla veri etiketleme yapan Kenyalı çalışanların insanları özel anlarında veya kredi kartı numaraları gibi finansal verilerle birlikte gördüklerini belirtti.
Kullanıcıların gözlükteki yapay zeka asistanından faydalanabilmesi için, toplanan verilerin insanlar tarafından incelenmesine izin veren hizmet şartlarını onaylamaları gerekiyor.
Toplanan veriler, genellikle düşük ücretlerle çalışan işçilerin bulunduğu Nairobi'ye gönderiliyor.
Meta yetkilileri, iddialara doğrudan yanıt vermek yerine sadece canlı yapay zeka devredeyken, medyayı Meta Yapay Zeka Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'na uygun şekilde işlediklerini belirtti.
Meta'nın giyilebilir ürünlerine ait gizlilik politikasında, hassas verilerin insanlar veya otomatik sistemler tarafından incelenebileceği ve gizli bilgilerin paylaşılmaması sorumluluğunun kullanıcıya ait olduğu belirtiliyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

KENYA'DAKİ ÇALIŞANLAR HER ŞEYİ İZLİYOR

Svenska Dagbladet'in haberine göre, AI modellerini eğitmek amacıyla "veri etiketleme" işlemi yapan Kenyalı çalışanlar, insanları çıplak halde, tuvaleti kullanırken veya diğer özel anlarında gösteren videoları gördüklerini belirtti. Ayrıca kredi kartı numaraları gibi kritik finansal verilerin de ekranlarına yansıdığını açıkladı.

Meta'nın akıllı gözlüğü en mahrem anlarınızı kaydedip başkalarına izletirken yakalandı

Kullanıcıların gözlükteki yapay zeka asistanından faydalanabilmesi için, yakalanan tüm verilerin insanlar tarafından incelenmesine izin veren hizmet şartlarını onaylamaları gerekiyor. Şirketin büyük dil modelleri (LLM), yapay zekanın görsel verileri anlayabilmesi adına insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor.

Toplanan veriler, genellikle düşük ücretlerle mesai harcayan işçilerin yer aldığı Nairobi gibi şehirlere gönderiliyor. Raporda görüşlerine yer verilen bir veri koruma avukatına göre, yapılan işlemler Avrupa'nın GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kurallarına tabi ve kişisel verilerin nasıl işlendiği konusunda şeffaflık zorunlu kılınıyor.

Ancak Svenska Dagbladet muhabirleri, Meta'nın giyilebilir ürünlerine ait politikasına ulaşmanın çok zor olduğunu savunuyor. Bu arada ilgili politikada, hassas verilerin insanlar veya otomatik sistemler tarafından incelenebileceği açıkça belirtiliyor ve gizli bilgilerin paylaşılmaması sorumluluğu tamamen kullanıcıya yükleniyor.

Meta'nın akıllı gözlüğü en mahrem anlarınızı kaydedip başkalarına izletirken yakalandı

META CEPHESİNDEN KAÇAMAK CEVAP

İddialar üzerine doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçınan Meta yetkilileri, sessiz kalmayı tercih etti. Şirket sözcüleri sadece, "Canlı yapay zeka devredeyken, medyayı Meta Yapay Zeka Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'na uygun şekilde işliyoruz" demekle yetindi.

