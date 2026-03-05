Meta'nın akıllı gözlüğü en mahrem anlarınızı kaydedip başkalarına izletirken yakalandı

Meta'nın yapay zeka destekli Ray-Ban akıllı gözlüklerinin, kullanıcıların en mahrem anlarını ve hassas finansal verilerini Kenya'daki insan moderatörlere aktardığı ortaya çıktı. İddiayı İsveç merkezli Svenska Dagbladet gazetesi paylaştıktan sonra Meta tarafından açıklama geldi.

KENYA'DAKİ ÇALIŞANLAR HER ŞEYİ İZLİYOR

Svenska Dagbladet'in haberine göre, AI modellerini eğitmek amacıyla "veri etiketleme" işlemi yapan Kenyalı çalışanlar, insanları çıplak halde, tuvaleti kullanırken veya diğer özel anlarında gösteren videoları gördüklerini belirtti. Ayrıca kredi kartı numaraları gibi kritik finansal verilerin de ekranlarına yansıdığını açıkladı.

Kullanıcıların gözlükteki yapay zeka asistanından faydalanabilmesi için, yakalanan tüm verilerin insanlar tarafından incelenmesine izin veren hizmet şartlarını onaylamaları gerekiyor. Şirketin büyük dil modelleri (LLM), yapay zekanın görsel verileri anlayabilmesi adına insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor.

Toplanan veriler, genellikle düşük ücretlerle mesai harcayan işçilerin yer aldığı Nairobi gibi şehirlere gönderiliyor. Raporda görüşlerine yer verilen bir veri koruma avukatına göre, yapılan işlemler Avrupa'nın GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kurallarına tabi ve kişisel verilerin nasıl işlendiği konusunda şeffaflık zorunlu kılınıyor.

Ancak Svenska Dagbladet muhabirleri, Meta'nın giyilebilir ürünlerine ait gizlilik politikasına ulaşmanın çok zor olduğunu savunuyor. Bu arada ilgili politikada, hassas verilerin insanlar veya otomatik sistemler tarafından incelenebileceği açıkça belirtiliyor ve gizli bilgilerin paylaşılmaması sorumluluğu tamamen kullanıcıya yükleniyor.

META CEPHESİNDEN KAÇAMAK CEVAP

İddialar üzerine doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçınan Meta yetkilileri, sessiz kalmayı tercih etti. Şirket sözcüleri sadece, "Canlı yapay zeka devredeyken, medyayı Meta Yapay Zeka Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'na uygun şekilde işliyoruz" demekle yetindi.