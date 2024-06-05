Meta'nın Filistin'e karşı tutumunu, Gazze'ye destek verdiği için kovulan mühendis ifşa etti

05 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:07

Bünyesinde Instagram, Facebook, WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal platformlarını barındıran Meta'nın mühendisi Ferras Hamad, Gazze'ye destek verdiği için işten atıldığını iddia ediyor.

Filistin asıllı ABD'li mühendis Hamad, Meta'nın İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili içerikleri ele alırken önyargılı davrandığını öne sürdü, bu hataları düzeltmeye çalışması sebebiyle kovulduğunu savunarak Kaliforniya eyalet mahkemesinde dava açtı.

"META, FİLİSTİNLİLERE ÖNYARGILI DAVRANIYOR"

Hamad, davasında sosyal platform devini ayrımcılık yapması, haksız yere iş akdinin feshedilmesi gibi suçlamalarla itham etti.

Meta yetkililerinin, Gazze'deki akrabalarının ölümlerinden bahseden çalışanlarının iç iletişimlerini sildiğini ve Filistin bayrağı emojisini kullanmalarına ilişkin soruşturmalar yürüttüğünü söyleyen mühendis, şirketin Filistinlilere karşı bir önyargı modeli oluşturduğunu iddia etti.

META ÇALIŞANLARI, MARK ZUCKERBERG'E MEKTUP YAZDI

Hamad'ın iddiaları, insan hakları gruplarının Meta'nın platformlarında İsrail ve Filistin toprakları hakkında yayınlanan içeriği denetleme performansına yönelik uzun süredir devam eden eleştirilerini yansıtıyor. 2021 yılında şirketin yaptırdığı bir dış soruşturma da buna dahil.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Meta, Gazze'deki savaşın ortasında yaşayan Filistinlilere destek ifadelerini bastırmakla suçlanıyor. Yaklaşık 200 Meta çalışanı bu yılın başlarında İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg ve diğer liderlere yazdıkları açık mektupta benzer endişeleri dile getirdi.