Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft, bir kullanıcının verilerini FBI'a teslim etti

Microsoft, ABD'deki bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında FBI'ın talebi üzerine şifreli verilere ait anahtarları paylaştı. Şirket sözcüsü, yasal bir emir alındığında sunucularındaki anahtarları teslim etmek zorunda olduklarını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Microsoft, bir kullanıcının verilerini FBI'a teslim etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 12:14

Teknoloji devi Microsoft, Guam'da yürütülen COVID işsizlik yardımı dolandırıcılığı soruşturması kapsamında üç dizüstü bilgisayarda depolanan şifrelenmiş verilerin kilidini açmak için gerekli anahtarları Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim etti.

The Verge sitesinin haberine göre, hatırlanacağı üzere Apple, 2016 yılında San Bernardino saldırganları tarafından kullanılan bir telefona FBI'ın erişim sağlamasını reddetmişti. O dönemde FBI, telefonun verilerine başka bir yöntemle erişim sağlamıştı. Google ve Facebook gibi teknoloji devleri Apple'ın yanında yer alırken, Microsoft da Tim Cook'un duruşuna, diğerleri kadar sert olmasa da destek vermişti.

MİCROSOFT "YASAL ZORUNLULUĞU" BAHANE ETTİ

Ancak son olayda Microsoft, ABD hükümetinin taleplerine boyun eğmeyi tercih etti. Forbes'a yapılan açıklamada, geçerli bir yasal emir alınması durumunda BitLocker kurtarma anahtarlarının devlete teslim edildiği doğrulandı.

Microsoft sözcüsü Charles Chamberlayne, The Verge'e verdiği demeçte, şirketin sunucularında saklanan anahtarları üretmekle yasal olarak yükümlü olduğunu belirtti.

Chamberlayne konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müşteriler şifreleme anahtarlarını yerel olarak, Microsoft'un erişemeyeceği bir yerde veya Microsoft'un bulutunda saklamayı seçebilirler. Bazı müşterilerin bulut altyapımızı tercih ettiğini biliyoruz, böylece şifreleme anahtarlarını kurtarmalarına yardımcı olabiliyoruz. Anahtar kurtarma kolaylık sağlasa da, istenmeyen erişim riski de taşıyor."

SENATÖRDEN "SORUMSUZLUK" ELEŞTİRİSİ

Oregon Senatörü Ron Wyden ise Forbes'a yaptığı açıklamada, şirketlerin kullanıcıların şifreleme anahtarlarını gizlice hükümete teslim etmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

ACLU gibi gizlilik savunucuları da yaşanan gelişmenin kötü bir emsal teşkil etmesinden ve potansiyel kötüye kullanım riskinden endişe duyuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galaxy S26'yı bekleyenler dikkat: Başlangıç modeli değişti, işte yeni seçenekler
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.