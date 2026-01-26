Microsoft, bir kullanıcının verilerini FBI'a teslim etti

Teknoloji devi Microsoft, Guam'da yürütülen COVID işsizlik yardımı dolandırıcılığı soruşturması kapsamında üç dizüstü bilgisayarda depolanan şifrelenmiş verilerin kilidini açmak için gerekli anahtarları Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim etti.

The Verge sitesinin haberine göre, hatırlanacağı üzere Apple, 2016 yılında San Bernardino saldırganları tarafından kullanılan bir telefona FBI'ın erişim sağlamasını reddetmişti. O dönemde FBI, telefonun verilerine başka bir yöntemle erişim sağlamıştı. Google ve Facebook gibi teknoloji devleri Apple'ın yanında yer alırken, Microsoft da Tim Cook'un duruşuna, diğerleri kadar sert olmasa da destek vermişti.

MİCROSOFT "YASAL ZORUNLULUĞU" BAHANE ETTİ

Ancak son olayda Microsoft, ABD hükümetinin taleplerine boyun eğmeyi tercih etti. Forbes'a yapılan açıklamada, geçerli bir yasal emir alınması durumunda BitLocker kurtarma anahtarlarının devlete teslim edildiği doğrulandı.

Microsoft sözcüsü Charles Chamberlayne, The Verge'e verdiği demeçte, şirketin sunucularında saklanan anahtarları üretmekle yasal olarak yükümlü olduğunu belirtti.

Chamberlayne konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müşteriler şifreleme anahtarlarını yerel olarak, Microsoft'un erişemeyeceği bir yerde veya Microsoft'un bulutunda saklamayı seçebilirler. Bazı müşterilerin bulut altyapımızı tercih ettiğini biliyoruz, böylece şifreleme anahtarlarını kurtarmalarına yardımcı olabiliyoruz. Anahtar kurtarma kolaylık sağlasa da, istenmeyen erişim riski de taşıyor."

SENATÖRDEN "SORUMSUZLUK" ELEŞTİRİSİ

Oregon Senatörü Ron Wyden ise Forbes'a yaptığı açıklamada, şirketlerin kullanıcıların şifreleme anahtarlarını gizlice hükümete teslim etmesini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

ACLU gibi gizlilik savunucuları da yaşanan gelişmenin kötü bir emsal teşkil etmesinden ve potansiyel kötüye kullanım riskinden endişe duyuyor.