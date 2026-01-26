Menü Kapat
Teknoloji
Galaxy S26'yı bekleyenler dikkat: Başlangıç modeli değişti, işte yeni seçenekler

Samsung'un Galaxy S26 serisinde 128 GB başlangıç modelini kaldırarak seriyi doğrudan 256 GB depolama alanı ile satışa sunacağı ortaya çıktı. Peki Galaxy S26 ailesi toplam kaç modelden oluşacak? İşte detaylar.

Samsung Galaxy S26 serisine dair sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Finlandiyalı bir satıcıdan gelen son bilgilere göre Samsung, yeni nesil amiral gemisi telefonlarında depolama ve renk seçeneklerini tamamen değiştirecek. Sızıntıya göre, teknoloji devi firma 128 GB depolama seçeneğini tarihe gömmeye hazırlanıyor.

2025 yılında Galaxy S25 serisi tanıtılmadan önce de benzer söylentiler ortaya atılmış, ancak şirket 128 GB modelini giriş seviyesi olarak sunmaya devam etmişti. Fakat 2026 yılı itibarıyla 128 GB seçeneğinin artık raflarda yer almayacağı ve S26 ailesinin direkt olarak 256 GB kapasite ile başlayacağı görülüyor.

Galaxy S26'yı bekleyenler dikkat: Başlangıç modeli değişti, işte yeni seçenekler

GALAXY S26 RENK SEÇENEKLERİ VE MODEL DETAYLARI NETLEŞTİ

Notebookcheck'in haberine göre, Galaxy S26 ailesinin tüm üyeleri benzer renk paletlerine sahip olacak. Listelenen bilgilerde Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri; Siyah, Beyaz, Kobalt Menekşe ve Gök Mavisi seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Sızıntı ayrıca cihazların "Enterprise Edition" yani kurumsal sürümlerine dair ipuçları da barındırıyor. Galaxy S26 ve S26 Ultra modellerinin siyah renkte ve 256 GB depolama alanına sahip kurumsal versiyonlarının satışa sunulması planlanırken, S26+ için aynı özel sürümün Avrupa pazarında yer alması beklenmiyor.

Galaxy S26'yı bekleyenler dikkat: Başlangıç modeli değişti, işte yeni seçenekler

GALAXY S26 ULTRA'DA 1 TB SEÇENEĞİ OLACAK

Serinin en güçlü üyesi Galaxy S26 Ultra ise çok daha geniş depolama alternatifleri sunuyor olacak. Sızdırılan listede 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin yanı sıra 1 TB depolama kapasitesine sahip modeller de yer alıyor.

Ayrıca sızıntıda RAM kapasitelerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla Avrupa pazarındaki kullanıcıların Galaxy S26 Ultra'nın 16 GB RAM versiyonuna ulaşıp ulaşamayacağı konusu henüz belirsizliğini koruyor.

Galaxy S26'yı bekleyenler dikkat: Başlangıç modeli değişti, işte yeni seçenekler
