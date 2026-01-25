Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Bakırı tahtından edebilir: Üç kat daha güçlü yeni bir metal keşfedildi

Isıl iletkenlikte yüzyıllık standartlar yıkıldı. UCLA mühendislerinin keşfettiği teta-fazlı tantal nitrür, bakırı geride bırakarak dünyanın en hızlı ısı ileten metali ünvanını aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakırı tahtından edebilir: Üç kat daha güçlü yeni bir metal keşfedildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 12:13

Yüzyılı aşkın bir süredir, bakır ve gümüş metallerin ısı iletkenliği konusunda standartları belirliyordu. UCLA Samueli Mühendislik Bölümü bünyesinde çalışmalarını yürüten araştırmacılar yeni bir metalik bileşik tanımladı. Yongjie Hu liderliğindeki ekip tarafından keşfedilen "teta-fazlı tantal nitrür" (TaN₍θ₎), ısıl iletim fiziğinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değerlere ulaştı.

Bakırı tahtından edebilir: Üç kat daha güçlü yeni bir metal keşfedildi

BAKIRDAN KATBEKAT DAHA FAZLA ISI İLETİMİ SAĞLIYOR

Yüksek performanslı işlemciler, grafik hızlandırıcılar ve özellikle çiplerinin en büyük sorunlarından bir tanesi: aşırı ısınma. Günümüzde genellikle bakır soğutucular kullanılıyor. Bakır yaklaşık 400 W/mK iletkenlik değerine sahipken, yeni keşfedilen teta-fazlı tantal nitrürde bu rakam 1.100 W/mK seviyesine çıkabiliyor.

Araştırma grubu, teta-fazlı varyantın atomik ölçekte sıradan metallerden çok daha farklı bir davranış sergilediğini saptadı. Tantal ve azot atomlarının altıgen bir kafes yapısında dizilmesi sayesinde elektronlar ve kafes titreşimleri (fononlar) arasındaki etkileşimlerin minimuma indiği gözlemlendi.

Elektron-fonon ve fonon-fonon çarpışmaları genellikle bir metalin ısı iletme kabiliyetini sınırladığından, teta fazı TaN₍θ₎'daki azalmış etkileşimler, termal enerjinin minimum dirençle hareket etmesini sağlar. Gelişmiş senkrotron tabanlı X-ışını saçılımı ve ultra hızlı optik spektroskopi kullanılarak elde edilen deneysel veriler, bu bileşiğin ısıyı benzeri görülmemiş bir verimlilikle ilettiğini doğruladı.

Bakırı tahtından edebilir: Üç kat daha güçlü yeni bir metal keşfedildi

BAKIRA "ÜSTÜN BİR ALTERNATİF" DOĞUYOR

On yıla yakın süredir termal materyaller üzerine uzmanlaşan Yongjie Hu'nun laboratuvarı, teta-fazlı TaN₍θ₎ bileşiğini geleceğin mimarileri için "temel ve üstün bir alternatif" olarak nitelendiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'dan 10 yıllık hizmete veda: Gmailify Ocak 2026'da tarih oluyor
Ay'ın uzak tarafında 'imkansız' sanılan bir şey keşfedildi: Daha önce sadece laboratuvarda görülmüştü
ETİKETLER
#yapay zeka
#Bakır Madeni
#ısı Iletkenliği
#Tantal Nitrür
#Termal Materyaller
#Özellikle Işlemciler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.