Ay'ın uzak tarafında 'imkansız' sanılan bir şey keşfedildi: Daha önce sadece laboratuvarda görülmüştü

Çin'in 2024 yılında gerçekleştirdiği Chang'e-6 göreviyle Ay'ın uzak tarafındaki topraklardan topladığı örneklerde eşi benzerine pek rastlanmamış bir şey bulundu. Jilin Üniversitesi araştırmacıları tarafından incelenen ay toprağı numunelerinde, daha önce yalnızca yüksek teknolojili laboratuvarlarda üretilebileceğine inanılan tek duvarlı karbon nanotüpler tespit edildi.

South China Morning Post (SCMP) tarafından aktarılan bilgilere göre, atom kalınlığındaki bu silindirler o kadar karmaşık bir yapıya sahip ki, şimdiye dek kendiliğinden gelişmesinin imkansız olduğu düşünülürdü. Ancak yeni çalışmanın, doğanın böylesine gelişmiş nanoyapıları bile kendi başına üretebildiğine dair ilk kesin kanıt olarak bilimsel literatüre geçtiği belirtildi.

Araştırma ekibi, Chang'e-6 misyonuyla getirilen numunelerdeki grafitik karbon varlığını aynı bölgeler üzerinde uygulanan çoklu spektroskopi ve mikroskopi teknikleriyle doğruladıklarını açıkladı.

DOKUNMATİK EKRANLAR VE BATARYALAR İÇİN ÖNEMLİ BİR MATERYAL

Dünya üzerinde 1990'lı yıllarda ilk kez sentezlenen bu tüplerin üretimi için vakum odaları, hassas sıcaklık kontrolü ve nikel veya kobalt gibi belirli metal katalizörler gerekiyor. Yüksek iletkenliği ve dayanıklılığıyla dokunmatik ekranlardan yüksek verimli bataryalara kadar kritik teknolojilerin temel taşı sayılan materyal, Ay yüzeyinde çok daha sert süreçlerle hayat bulmuş görünüyor.

Uzmanlar, tek duvarlı karbon nanotüplerin oluşum sürecine dair şu detayları paylaştı: "CE-6 ay örneklerinde tek duvarlı CNT'ler tespit edildi. Bunlar, mikrometeorite çarpmaları ve ay yüzeyindeki erken volkanik faaliyetler ve güneş rüzgarı ışınımı altında Fe kaynaklı kataliz süreciyle oluşmuştur."

Araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü mikroskopi kullanarak özellikle mikrometeorite çarpma izlerinin etrafında kümelenmiş, ay toprağının küçük parçacıkları içindeki tek duvarlı karbon nanotüpleri fark ettiler. Yapılar, yüksek hızlı çarpışmaların güneş rüzgarı ve meteorlardan karbonu buharlaştırmasıyla oluştu. Gaz hızla soğurken, demir parçacıkları katalizör görevi görerek atomları tüpler halinde birleştirdi.