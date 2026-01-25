Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google'dan 10 yıllık hizmete veda: Gmailify Ocak 2026'da tarih oluyor

ABD'li teknoloji devi Google, üçüncü taraf e-posta hesaplarını Gmail özellikleriyle donatan Gmailify desteğini Ocak 2026 itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Peki bu kararın sebebi ne?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 11:30

'ın 2016 yılının şubat ayında tanıttığı Gmailify servisi yaklaşık 10 yıllık serüveninin ardından veda etmeye hazırlanıyor. Yahoo, AOL ve Outlook gibi farklı platformlardan e-posta adresi kullanan kişilere 'in spam koruması, akıllı gelen kutusu düzenleme ve gelişmiş arama gibi özelliklerini sunan sistem artık desteklenmeyecek.

Uygulama içerisinden kullanıcılara bildirimler gönderen şirket, Gmailify servisinin Ocak 2026'dan itibaren artık kullanılamayacağını bildirdi: "Ocak 2026'dan itibaren diğer e-posta hesaplarınız için Gmailify'ı kullanamayacaksınız."

Google'dan 10 yıllık hizmete veda: Gmailify Ocak 2026'da tarih oluyor

GMAİL POP DESTEĞİ DE TARİH OLUYOR

Hizmetin sonlandırılmasıyla birlikte sadece Gmailify değil aynı zamanda (Post Office Protocol) protokolü üzerinden "diğer hesaplardaki postaları kontrol etme" özelliği de devre dışı kalacak. Kullanıcılar, Android veya iOS cihazlardaki Gmail uygulaması üzerinden IMAP yöntemini kullanarak harici hesaplarını kontrol etmeye devam edebilecek.

Fakat Gmailify'ın sunduğu ek avantajlardan yararlanamayacak. Web arayüzünde ise Google, kullanıcılara alternatif çözüm olarak "otomatik yönlendirme" seçeneğini işaret ediyor.

Google'dan 10 yıllık hizmete veda: Gmailify Ocak 2026'da tarih oluyor

GEÇMİŞ VERİLER KORUNACAK

Sistemin kapatılması, daha önce içe aktarılan e-postaların kaybolacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcıların halihazırda sistemde bulunan eski verileri saklanmaya devam edecek.

Google'ın kaynaklarını daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden ve uçtan uca kontrol edebildiği projelere aktarmak istediği tahmin ediliyor.

