Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 çıktığı gün Game Pass'e gelip gelmeyeceğini açıkladı

28 May 2024 13:32 - Güncelleme : 28 May 2024 13:34

Geçtiğimiz günlerde Activision-Blizzard, Call of Duty: Black Ops 6 oyununu resmi olarak duyurmuştu. Duyurudan birkaç gün önce oyunun tanıtım fragmanı sızdırılmış olsa da şirket bu fragmanla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Şimdi oyuncuları en az fragman kadar heyecanlandıran bir haber gündeme düştü. Activision'un sahibi Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6 oyununu çıktığı gün Xbox Game Pass üzerinden sunacağını, bugün kullanıcılarına gönderdiği bir bildirimle doğruladı.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6, GAME PASS'TE ÇIKIYOR

Eurogamer'in haberine göre, Xbox Game Pass uygulamasını kullanan iPhone ve Android kullanıcıları, bu sabah şu şekilde bir bildirim aldılar: "Yeni duyuru: Call of Duty: Black Ops 6 bu yılın ilerleyen zamanlarında ilk gün Game Pass'e geliyor!"

Bununla birlikte, Black Ops 6'nın Xbox Game Pass üzerinden piyasaya sürüleceği haberi çok büyük bir sürpriz değil. Çünkü The Wall Street Journal, daha önce Microsoft'un bu kararı aldığını bildirmişti.

Microsoft, eski E3 konferans haftasında Ubisoft ve Nintendo'nun diğer etkinliklerinin yanında bir kez daha yer alacak olan 9 Haziran'daki Xbox Showcase etkinliğinden sonra bir saatlik özel bir sunumda Black Ops 6'yı tamamen gösterecek.