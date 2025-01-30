Microsoft’tan DeepSeek açıklaması: Her şey yolunda

30 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:36

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek’in yükselişinin bir tehdit olmadığını, aksine sektörü daha da ileriye taşıyacağını söyledi. "Teknolojide dönüşüm kaçınılmaz, bu bizim için iyi haber" dedi.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek’in başarısının Amerikan yapay zeka sektörüne zarar vermeyeceğini, tam tersine fayda sağlayacağını söyledi.

Microsoft’un çeyrek dönem kazanç toplantısında yatırımcılarla bir araya gelen Nadella, DeepSeek’in yükselişine dair soruları yanıtladı. Nadella, yapay zekadaki gelişmelerin, teknoloji dünyasında daha önce yaşanan değişimlerden farklı olmadığını belirtti.

"TEKNOLOJİDE HER ZAMAN DÖNÜŞÜM OLUR"

DeepSeek’in pazartesi günü ABD teknoloji hisselerinde düşüşe neden olması yatırımcıları endişelendirse de Nadella, olayları farklı bir açıdan değerlendiriyor. "Bu, tıpkı bilgisayar teknolojisinin evrimi gibi. Önce yenilikler olur, ardından bu yenilikler herkesin erişimine açılır ve yaygınlaşır" dedi.

Çin merkezli yapay zeka şirketinin önemli bir inovasyon gerçekleştirdiğini kabul eden Microsoft CEO’su, bu tür gelişmelerin zamanla sektörde standart hale geleceğini savundu. Nadella, DeepSeek'in başarısını, sunuculardan bulut sistemlerine geçiş sürecine benzeterek, "Eskiden şirketler kendi sunucularını kullanıyordu, sonra daha uygun fiyatlı olduğu için bulut sistemlerine geçtiler. Şimdi de benzer bir dönüşüm yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA DAHA ULAŞILABİLİR HALE GELECEK"

Token fiyatlarının ve yapay zeka işlem maliyetlerinin düşmesiyle birlikte daha fazla uygulamanın geliştirileceğini vurgulayan Nadella, "Bu gelişmeler sayesinde yapay zeka daha yaygın hale gelecek. Büyük ölçekli teknoloji şirketleri ve PC üreticileri için bu oldukça olumlu bir durum" dedi.

Yapay zekanın hızla gelişmesinden etkilendiğini belirten Nadella, "Düşünsenize, 2025'in başındayız ve artık sıradan bir bilgisayarda daha önce devasa bir bulut altyapısı gerektiren modeller çalıştırabiliyoruz" diyerek, sektörün büyük bir değişim sürecine girdiğine dikkat çekti.