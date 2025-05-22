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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft'tan Gazze ve Filistin'e sansür! Tek kelimeye bile tahammülleri yok

Microsoft, İsrail ile olan teknoloji iş birlikleri nedeniyle hem kamuoyunun hem de kendi çalışanlarının tepkisini çekmeye devam ediyor. Şirketin, şimdi de çalışanlarının e-postalarında "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" gibi kelimelerin geçmesi durumunda bu iletileri engellediği ortaya çıktı.

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Microsoft'tan Gazze ve Filistin'e sansür! Tek kelimeye bile tahammülleri yok
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 15:48

Nimbus Projesi kapsamında İsrail'e teknoloji desteği vererek Gazze'deki soykırıma ortak olmakla suçlanan ve kendi çalışanları tarafından da protesto edilen Microsoft'un, Filistin ve Gazze kelimelerine bile ambargo uyguladığı ortaya çıktı.

The Verge sitesinin haberine göre, içinde "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" gibi terimler geçen bazı şirket içi e-postaların engellendiği bildirildi. Microsoft çalışanları bu kelimeleri içeren e-postaların şirket içindeki ve dışındaki alıcılara ulaşmadığını fark ettiler.

Microsoft'tan Gazze ve Filistin'e sansür! Tek kelimeye bile tahammülleri yok

MICROSOFT HABERİ DOĞRULADI

Öte yandan Microsoft, şirket içinde "siyasi içerikli e-postaları" azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini doğruladı.

Bazı Microsoft çalışanları, 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermişti. Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti.

"MICROSOFT SOYKIRIMI DESTEKLİYOR" İDDİASI

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

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