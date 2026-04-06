Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde Edge tarayıcısı için yeni bir özellik deniyor. Kullanıcılar bilgisayarlarını açtıklarında web tarayıcısı doğrudan karşılarına çıkacak. Bazı kişiler uygulamanın üst kısmında "Edge artık Windows'a giriş yaptığınızda açılır, sörf yapmak istediğinizde anında hazır hale gelir. Ayarlardan dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz" şeklinde mesaj gördüklerini bildirdi.

Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarının canını sıkacak özellik!

HABERİN ÖZETİ Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarının canını sıkacak özellik! Microsoft, Windows 11'de Edge tarayıcısının bilgisayar açıldığında otomatik olarak başlatılması özelliğini deniyor. Kullanıcılar bilgisayarlarını açtıklarında web tarayıcısı doğrudan karşılarına çıkacak. Bazı kullanıcılar, tarayıcının üst kısmında bu özelliği bildiren bir mesaj gördüklerini belirtiyor. Bu özelliğin varsayılan tarayıcı olarak Edge'i ayarlayan kullanıcılarda mı, yoksa Chrome varsayılan olsa bile mi aktif olduğu henüz netleşmedi. Özelliği devre dışı bırakmak mümkün olsa da, sistemin başlangıçta aktif olarak gelmesi eleştiri topladı.

Windows Central tarafından paylaşılan bilgilere göre, Microsoft Edge Beta'nın son sürümünde söz konusu uyarı, ekranın en üstünde yer alıyor. "Hayır teşekkürler" seçeneğine tıklamadığınız sürece tarayıcı bilgisayar her açıldığında devreye girecek. Özelliği devre dışı bırakmak mümkün olsa da sistemin başlangıçta aktif olarak gelmesi eleştiri topladı.

Yeniliğin yalnızca Edge'i varsayılan tarayıcı olarak ayarlayan kullanıcılarda devreye girip girmediği henüz netleşmedi. Üstelik Chrome varsayılan olarak ayarlandığında bile otomatik başlatma seçeneği kaybolmuyor.