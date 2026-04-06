SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Microsoft'tan Windows 11 kullanıcılarının canını sıkacak özellik!

Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için Edge tarayıcısının başlangıçta otomatik açılmasını sağlayan yeni bir sistem deniyor. Özellik henüz Beta aşamasında olup, varsayılan tarayıcı tercihlerine göre nasıl bir davranış sergileyeceği merak ediliyor.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 17:28
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 17:28

, işletim sisteminde Edge tarayıcısı için yeni bir özellik deniyor. Kullanıcılar bilgisayarlarını açtıklarında web tarayıcısı doğrudan karşılarına çıkacak. Bazı kişiler uygulamanın üst kısmında "Edge artık Windows'a giriş yaptığınızda açılır, sörf yapmak istediğinizde anında hazır hale gelir. Ayarlardan dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz" şeklinde mesaj gördüklerini bildirdi.

Windows Central tarafından paylaşılan bilgilere göre, Microsoft Edge Beta'nın son sürümünde söz konusu uyarı, ekranın en üstünde yer alıyor. "Hayır teşekkürler" seçeneğine tıklamadığınız sürece tarayıcı bilgisayar her açıldığında devreye girecek. Özelliği devre dışı bırakmak mümkün olsa da sistemin başlangıçta aktif olarak gelmesi eleştiri topladı.

Yeniliğin yalnızca Edge'i varsayılan tarayıcı olarak ayarlayan kullanıcılarda devreye girip girmediği henüz netleşmedi. Üstelik Chrome varsayılan olarak ayarlandığında bile otomatik başlatma seçeneği kaybolmuyor.

