Milyonlarca kişi kullanıyor ama bunu çok az kişi biliyor! WhatsApp bakın nasıl kurulmuş

Her gün milyarlarca mesaj, fotoğraf ve video gönderdiğiniz WhatsApp, aslında sadece bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası. Kuruluş hikayesindeki sıradışı tesadüflerden, dünyayı birbirine bağlayan dev altyapısına, gizli özelliklerinden, kurucularının Facebook'a satıldıktan sonra neden ayrıldığına kadar, WhatsApp'ın perde arkasında sizi şaşırtacak pek çok gerçek var.

Cebinizdeki akıllı telefonda en çok kullandığınız uygulamalardan biri olan WhatsApp, anlık iletişimde bir devrim yarattı. Dünyanın en ücra köşelerinden metropollerin en kalabalık caddelerine kadar her yerde insanların birbirine bağlanmasını sağlayan bu uygulama, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak 2009 yılında küçük bir ekip tarafından kurulan bu devin, bugünlere nasıl geldiğini ve perde arkasında ne gibi şaşırtıcı gerçekleri barındırdığını çok az kişi biliyor. İşte WhatsApp'ın sizi şaşırtacak, merak uyandırıcı 7 gerçeği.

KURUCULARI ÖNCE FACEBOOK'A BAŞVURDU, REDDEDİLDİLER!

WhatsApp'ın kurucuları Brian Acton ve Jan Koum, uygulamayı kurmadan önce Facebook'ta iş başvurusunda bulunmuş ancak başvuruları reddedilmişti. 2009 yılında Facebook'un mühendislik ekibine katılmak isteyen ikili, ret cevabı aldıktan sonra kendi mobil uygulamalarını geliştirmeye karar verdi. Yıllar sonra ise, Facebook, WhatsApp'ı 19 milyar dolar gibi rekor bir fiyata satın aldı. Bu, "reddettiğiniz mühendislerin kurduğu şirketi sonradan milyarlarca dolar ödeyerek satın almak" olarak tarihe geçti.

BAŞLANGIÇTA SADECE "DURUM GÜNCELLEME" UYGULAMASIYDI

WhatsApp, başlangıçta bir mesajlaşma uygulaması olarak tasarlanmamıştı. Uygulamanın ilk versiyonu, kullanıcıların "uygulama durumu"nu (örneğin, müsait, meşgul, toplantıda) güncellemelerine olanak tanıyan basit bir araçtı. Uygulamanın adı da buradan geliyor: "What's Up?" (N'aber?) kelime öbeğinin kısaltması olan "WhatsApp". Kullanıcılar, arkadaşlarının durum güncellemelerini gördükçe, bunu mesajlaşma olarak kullanmaya başladı ve kurucular da uygulamanın ana odağını mesajlaşmaya çevirdi.

HİÇ REKLAM YOK, ABONE ÜCRETİ ÇOK AZDI

WhatsApp, kuruluşundan bu yana hiçbir zaman reklam yayınlamadı. Reklam gelirleri yerine, çok uzun bir süre yıllık 0.99 dolar gibi sembolik bir abonelik ücretiyle gelir elde etmeye çalıştı. Bu model, uygulamanın temiz ve sade kalmasını sağladı. 2016 yılında ise bu cüzi ücret tamamen kaldırıldı ve uygulama tamamen ücretsiz hale getirildi.

HER GÜN 100 MİLYAR MESAJ VE 2 MİLYAR KULLANICI

WhatsApp, sadece bir uygulama değil, devasa bir iletişim ağıdır. 2025 yılı verilerine göre, dünya genelinde 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olup, her gün 100 milyardan fazla mesaj gönderilmektedir. Bu rakamlar, WhatsApp'ı dünyanın en büyük dijital iletişim platformu yapmaktadır. Bu devasa veri trafiğini yönetmek için kullanılan altyapı, mühendislik harikası olarak kabul edilir.

KURUCULARI MİLYARLARCA DOLARI REDDETTİ VE FACEBOOK'TAN AYRILDI

WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınmasının ardından kurucular Jan Koum ve Brian Acton, Facebook'un yönetiminde kalarak uygulamayı yönetmeye devam etti. Ancak Facebook'un WhatsApp'ı reklam yoluyla paraya çevirme ve kullanıcı verilerini daha fazla toplama planlarına karşı çıktılar. 2018'de Brian Acton, "Zamanı geldi" diyerek Facebook'tan ayrıldı ve hatta "Facebook'u Silin" (DeleteFacebook) kampanyasını destekledi. Jan Koum da kısa süre sonra istifa etti. Bu durum, iki kurucunun kullanıcı gizliliğine ve uygulamanın başlangıçtaki vizyonuna ne kadar önem verdiğini gösterdi.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME: MESAJLARINIZIN GİZLİLİĞİ

2016 yılında WhatsApp, tüm kullanıcıları için uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) özelliğini varsayılan olarak etkinleştirdi. Bu, gönderdiğiniz mesajların sadece gönderen ve alıcı tarafından okunabileceği anlamına gelir. Ne WhatsApp, ne Facebook, ne de başka bir üçüncü taraf mesaj içeriklerinizi okuyamaz. Bu teknoloji, kullanıcı gizliliğini korumak için hayati bir adımdır ve küresel çapta bir ilktir.

WHATSAPP BUSİNESS VE WHATSAPP PAY: TİCARİ BİR DEV

Uygulama, sadece bireysel iletişime odaklanmakla kalmayıp, işletmeler için de dev bir platforma dönüştü. WhatsApp Business uygulaması sayesinde, küçük işletmeler müşterileriyle doğrudan iletişim kurabilir, ürün katalogları oluşturabilir ve sipariş alabilir. Ayrıca, bazı ülkelerde kullanıma sunulan WhatsApp Pay özelliği, kullanıcıların uygulama içinden birbirlerine para göndermesine veya işletmelere ödeme yapmasına olanak tanıyarak, WhatsApp'ı bir finansal teknoloji devine dönüştürme potansiyeli taşıyor.

WhatsApp, basit bir mesajlaşma aracı olarak başladığı yolculukta, bugün milyarlarca insanın hayatını etkileyen, gizemleri ve sırlarıyla dolu dev bir platform haline geldi. Bu şaşırtıcı gerçekler, bir sonraki mesajınızı gönderirken uygulamaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayacaktır!