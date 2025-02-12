Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Müzik dinlerken kalp atış hızınızı ölçen kablosuz kulaklık: Apple Powerbeats Pro 2 tanıtıldı

Apple’ın sahibi olduğu kulaklık markası Beats, yeni nesil Powerbeats Pro 2 modelini tanıttı. Daha hafif, daha küçük ve daha güçlü olan bu kablosuz kulaklık, kalp atış hızı takibi, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve kablosuz şarj gibi özelliklerle geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:51

Apple, kendi markası altında sattığı AirPods kablosuz kulaklıkları yanında, yan şirketi Beats’in spor odaklı “Powerbeats” kulaklık serisine sahip. Bu serinin yeni modeli olan Powerbeats Pro 2, 2019 yılında satışa sunulan ilk versiyonun devamı olarak tanıtıldı.

Powerbeats Pro 2, önceki modele kıyasla yüzde 20 daha küçük ve yüzde 33 daha hafif bir tasarıma sahip. Beats, kullanıcıların taleplerine kulak vererek yeni modelde kablosuz şarj ve USB-C desteğini de ekleyerek kullanım kolaylığını artırmış. Ayrıca kulaklık kutusu da önceki nesle kıyasla yüzde 33 daha kompakt hale getirilmiş.

Powerbeats Pro 2 ve şarj kutusu

KALP ATIŞ HIZINI ÖLÇEBİLİYOR

Apple’ın yeni H2 çipini kullanan Powerbeats Pro 2, artık sadece bir müzik dinleme aksesuarı değil, aynı zamanda sağlık takip cihazı olarak da işlev görüyor. Her iki kulaklıkta bulunan LED optik sensörlerle saniyede 100’den fazla kez kan akışını ölçerek kalp atış hızınızı takip edebiliyor. Bu verileri gerçek zamanlı olarak fitness uygulamanıza aktarabiliyorsunuz.

Şirket, Powerbeats Pro 2’nin şimdiye kadar kulağa en iyi oturan ürünü olduğunu ifade etti. Bunu da, hafif ve yüksek şekil hafızasına sahip nikel-titanyum alaşımından üretilen, yeniden tasarlanan kulak kancaları sayesinde gerçekleştiriyor.

Beats, Adaptif EQ ve uzamsal ses desteği ile ses kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaf Mod da bu kulaklıkta yer alıyor. ANC, kulaklık takılıyken kendinizi dış dünyadan tamamen izole ederek sadece müziğe odaklanmanızı sağlarken, Şeffaf Mod ise dinleme sırasında dışarıdaki sesleri de duymanıza imkan tanıyor.

Yeni Powerbeats Pro 2, ANC açıkken 8 saate kadar, kapalıyken ise 10 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre ANC açıkken 36 saate, kapalıyken ise 45 saate kadar çıkıyor.

Powerbeats Pro 2 şarj kutusunun içinde

POWERBEATS PRO 2 FİYATI

Powerbeats Pro 2 Türkiye satış fiyatı 12 bin 499 TL olarak belirlendi. Kulaklığın renk seçenekleri ise turuncu, mor, gri ve siyah olarak açıklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone 17 nasıl olacak? Tasarımı ortaya çıktı! Radikal değişiklik
ETİKETLER
#kablosuz kulaklık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.