Müzik dinlerken kalp atış hızınızı ölçen kablosuz kulaklık: Apple Powerbeats Pro 2 tanıtıldı

Apple, kendi markası altında sattığı AirPods kablosuz kulaklıkları yanında, yan şirketi Beats’in spor odaklı “Powerbeats” kulaklık serisine sahip. Bu serinin yeni modeli olan Powerbeats Pro 2, 2019 yılında satışa sunulan ilk versiyonun devamı olarak tanıtıldı.

Powerbeats Pro 2, önceki modele kıyasla yüzde 20 daha küçük ve yüzde 33 daha hafif bir tasarıma sahip. Beats, kullanıcıların taleplerine kulak vererek yeni modelde kablosuz şarj ve USB-C desteğini de ekleyerek kullanım kolaylığını artırmış. Ayrıca kulaklık kutusu da önceki nesle kıyasla yüzde 33 daha kompakt hale getirilmiş.

KALP ATIŞ HIZINI ÖLÇEBİLİYOR

Apple’ın yeni H2 çipini kullanan Powerbeats Pro 2, artık sadece bir müzik dinleme aksesuarı değil, aynı zamanda sağlık takip cihazı olarak da işlev görüyor. Her iki kulaklıkta bulunan LED optik sensörlerle saniyede 100’den fazla kez kan akışını ölçerek kalp atış hızınızı takip edebiliyor. Bu verileri gerçek zamanlı olarak fitness uygulamanıza aktarabiliyorsunuz.

Şirket, Powerbeats Pro 2’nin şimdiye kadar kulağa en iyi oturan ürünü olduğunu ifade etti. Bunu da, hafif ve yüksek şekil hafızasına sahip nikel-titanyum alaşımından üretilen, yeniden tasarlanan kulak kancaları sayesinde gerçekleştiriyor.

Beats, Adaptif EQ ve uzamsal ses desteği ile ses kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaf Mod da bu kulaklıkta yer alıyor. ANC, kulaklık takılıyken kendinizi dış dünyadan tamamen izole ederek sadece müziğe odaklanmanızı sağlarken, Şeffaf Mod ise dinleme sırasında dışarıdaki sesleri de duymanıza imkan tanıyor.

Yeni Powerbeats Pro 2, ANC açıkken 8 saate kadar, kapalıyken ise 10 saate kadar kesintisiz müzik deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre ANC açıkken 36 saate, kapalıyken ise 45 saate kadar çıkıyor.

POWERBEATS PRO 2 FİYATI

Powerbeats Pro 2 Türkiye satış fiyatı 12 bin 499 TL olarak belirlendi. Kulaklığın renk seçenekleri ise turuncu, mor, gri ve siyah olarak açıklandı.