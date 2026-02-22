NASA, 15 bin "şehir katili" asteroide karşı uyardı: "Geceleri uykumu kaçırıyor"

NASA, uzayda gezinen ve henüz keşfedilmeyen yaklaşık 15 bin "şehir katili" asteroide karşı uyarı yayınladı. Uzmanlar, gezegenimizin sürpriz bir uzay saldırısına karşı şu an tamamen korumasız olduğunu öne sürdü. Gökbilimcilere göre asıl tehdit, görebildiğimiz devasa kütlelerden ziyade karanlıkta saklanan orta ölçekli "hayalet" kayalardan geliyor.

"GECELERİ UYKUMU KAÇIRIYOR"

Phoenix'te düzenlenen Amerikan Bilimi Geliştirme Birliği (AAAS) toplantısında konuşan NASA gezegen savunma sorumlusu Kelly Fast, gezegen katili devasa asteroitleri yakından takip ettiklerini ancak orta ölçekli kayaların gözden kaçtığını belirtti. Yetkili isim, "Geceleri uykumu kaçıran şey: hakkında hiçbir şey bilmediğimiz asteroitler" sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Daily Star ve The Times of London tarafından hazırlanan raporlara göre, asıl endişe kaynağı atmosfere sürekli çarpan küçük parçalar veya devasa objeler değil. Asıl korkulan nesneler, yaklaşık 150 metre çapındaki "yıldızlararası nesneler" olarak tanımlanıyor.

"Şehir katili" göktaşları, atmosferik girişten sağ çıkıp feci bir "bölgesel yıkıma" yol açacak kadar büyükken, gözetim ağlarından sıyrılacak kadar da küçük yapıya sahipler.

Şu an için devasa bir futbol stadyumu büyüklüğündeki kayanın saatte binlerce kilometre hızla doğrudan büyük bir şehre doğru ilerlemesini durduracak herhangi bir kalkana sahip değiliz. Görünmez tehditlerin bilim insanlarına kabuslar yaşatmasının ardında yatan temel neden de işte bu çaresizlik durumu.