Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA, 15 bin "şehir katili" asteroide karşı uyardı: "Geceleri uykumu kaçırıyor"

NASA yetkilileri, Dünya'nın çevresinde henüz tespit edilemeyen yaklaşık 15 bin adet orta büyüklükte asteroit bulunduğunu açıkladı. Bunların da devasa şehirleri tamamen yok edebilecek potansiyele sahip olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 09:41

NASA, uzayda gezinen ve henüz keşfedilmeyen yaklaşık 15 bin "şehir katili" asteroide karşı uyarı yayınladı. Uzmanlar, gezegenimizin sürpriz bir saldırısına karşı şu an tamamen korumasız olduğunu öne sürdü. Gökbilimcilere göre asıl tehdit, görebildiğimiz devasa kütlelerden ziyade karanlıkta saklanan orta ölçekli "hayalet" kayalardan geliyor.

NASA, 15 bin "şehir katili" asteroide karşı uyardı: "Geceleri uykumu kaçırıyor"

0:00 106
HABERİN ÖZETİ

NASA, 15 bin "şehir katili" asteroide karşı uyardı: "Geceleri uykumu kaçırıyor"

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
NASA, henüz keşfedilmemiş yaklaşık 15 bin orta ölçekli "şehir katili" asteroidin Dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve gezegenimizin bu tür sürpriz uzay saldırılarına karşı savunmasız olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 15 bin keşfedilmemiş "şehir katili" orta ölçekli asteroit Dünya için büyük tehdit oluşturuyor.
Gezegenimiz, bu tür sürpriz uzay saldırılarına karşı şu an tamamen korumasız durumda.
Asıl tehdit, yaklaşık 150 metre çapında olup bölgesel yıkıma yol açabilecek ancak tespit edilemeyen "hayalet" kayalardan geliyor.
NASA yetkilileri, dev asteroitler takip edilirken, gözden kaçan bu orta ölçekli kayaların asıl endişe kaynağı olduğunu belirtiyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

"GECELERİ UYKUMU KAÇIRIYOR"

Phoenix'te düzenlenen Amerikan Bilimi Geliştirme Birliği (AAAS) toplantısında konuşan gezegen savunma sorumlusu Kelly Fast, gezegen katili devasa asteroitleri yakından takip ettiklerini ancak orta ölçekli kayaların gözden kaçtığını belirtti. Yetkili isim, "Geceleri uykumu kaçıran şey: hakkında hiçbir şey bilmediğimiz asteroitler" sözleriyle durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Daily Star ve The Times of London tarafından hazırlanan raporlara göre, asıl endişe kaynağı atmosfere sürekli çarpan küçük parçalar veya devasa objeler değil. Asıl korkulan nesneler, yaklaşık 150 metre çapındaki "yıldızlararası nesneler" olarak tanımlanıyor.

"Şehir katili" göktaşları, atmosferik girişten sağ çıkıp feci bir "bölgesel yıkıma" yol açacak kadar büyükken, gözetim ağlarından sıyrılacak kadar da küçük yapıya sahipler.

Şu an için devasa bir futbol stadyumu büyüklüğündeki kayanın saatte binlerce kilometre hızla doğrudan büyük bir şehre doğru ilerlemesini durduracak herhangi bir kalkana sahip değiliz. Görünmez tehditlerin bilim insanlarına kabuslar yaşatmasının ardında yatan temel neden de işte bu çaresizlik durumu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google’a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza
ETİKETLER
#uzay
#nasa
#göktaşı
#Gezegen Savunması
#Asteroid Tehlikesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.