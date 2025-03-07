NASA, 362 bin kilometre öteden Ay'a ilk GPS sinyallerini gönderdi

NASA'nın Artemis programı kapsamında gerçekleştirilen tarihi bir başarıyla, Dünya'dan tam 362 bin kilometre uzaklıkta bulunan Ay yüzeyinde ilk kez GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) sinyalleri alındı.

Ay'da navigasyon bariyeri nihayet kırıldı. İlk kez, Dünya'nın Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS), Ay yüzeyinde navigasyonu mümkün kıldı.

Güvenilir bir navigasyon olmadan, Ay'ı keşfetmek yön duygusu olmadan dev bir okyanusta yolunu bulmaya çalışmak gibiydi. NASA'nın Artemis programı kapsamında insanların Ay'da daha uzun süre kalacağı gelecekteki görevler için hassas bir navigasyon sistemi büyük önem taşıyor.

GNSS NEDİR?

3 Mart'ta yapılan Lunar GNSS Alıcı Deneyi (LuGRE), gelecekteki kaşiflerin Dünya'nın Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) sinyallerini Ay'da kullanabileceğini kanıtladı. GNSS; hassas konumlandırma, navigasyon ve zamanlama bilgilerini sağlayan bir uydu ağı olarak biliniyor.

NASA, LuGRE teknolojisini İtalyan Uzay Ajansı ile iş birliği içinde geliştirdi. Firefly Aerospace'in Blue Ghost isimli iniş aracı, LuGRE'yi Ay'a taşıdı. NASA'nın SCaN (Uzay İletişimi ve Navigasyon) Programı Başkan Yardımcısı Kevin Coggins, dünyada GNSS sinyallerini akıllı telefonlardan uçaklara kadar her şeyde navigasyon için kullanabildiklerini belirterek şöyle dedi:

"LuGRE bize Ay'da GNSS sinyallerini başarıyla alabileceğimizi ve takip edebileceğimizi gösteriyor. Bu, Ay navigasyonu için çok heyecan verici bir keşif ve gelecekteki görevlerde yararlanmayı umuyoruz."

362 BİN KM UZAKLIKTAN AY'DA KONUM BELİRLENDİ

Blue Ghost iniş aracı, Ay'a LuGRE yükünü taşıdıktan sonra NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki operatörler LuGRE'nin ilk bilimsel operasyonlarını başlattı. 3 Mart'ta ise LuGRE, GPS ve Galileo GNSS uydu takımyıldızlarından sinyal almayı başardı. Ve 362 bin kilometre uzaklıktan bir navigasyon sabitlemesi yaparak etkinliğini kanıtladı.