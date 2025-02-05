NASA, Ay'da büyük bir operasyona hazırlanıyor! Elon Musk'ın tepkisine rağmen dikkat çeken hamle

05 Şubat 2025 10:50 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:50

Elon Musk'ın, Ay merkezli Artemis programını eleştirmesine rağmen NASA hedefinden şaşmıyor. Ajans, Ay yüzeyinde kazı yaparak su, oksijen ve hidrojen gibi hayati kaynakları çıkarmayı amaçlayan IPEx adlı çift amaçlı madencilik robotunu tanıttı. Yeni kazı teknolojisi sayesinde IPEx, tek bir Ay gününde 10 tona kadar regolit toplayarak gelecekte Ay’da sürdürülebilir insan varlığına katkı sağlayacak.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay madenciliği robotu veya Yerinde Kaynak Kullanımı Pilot Ekskavatörü (IPEx)'nün Ay yüzeyinde nasıl çalışacağını açıkladı. Hem buldozer hem de damperli kamyon işlevi gören çift amaçlı bir makine olan bu robotik sistem, Ay'da kazı yapmayı destekleyerek insanların hayati kaynakları çıkarmasını mümkün kılacak.

IPEx'in temel görevi, Ay yüzeyini kaplayan gevşek kayalık malzeme olan regoliti verimli bir şekilde kazmak ve taşımak. Bu regolitten hidrojen, oksijen ve hatta su gibi önemli kaynakların elde edilebileceği üzerinde duruluyor.

IPEx Proje Yöneticisi ve Kennedy Uzay Merkezi Baş Araştırmacısı Jason Schuler, NASA'nın Ay keşfi hedeflerine ulaşmak için en son teknolojiyi kullanma konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirttiği IPEx Projesi'ni, "Dünya'dan tedarik edilen kaynaklara olan bağımlılığı azaltarak NASA'nın Ay ve ötesinde sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturma stratejisinin kritik bir bileşeni" olarak tanımladı.

1 AY GÜNÜNDE 10 TON KAZI YAPABİLİR

IPEx, kova tamburları adı verilen kepçeli, dönen, içi boş silindirlerden oluşan yeni bir tasarım kullanıyor. Kova tamburları, regoliti kazmak ve toplamak için kullanılacak. Karşıt yönde dönen tamburlar, kuvvet geri beslemesini azaltarak, bu hafif sistemin Ay’ın düşük yerçekiminde verimli çalışmasını sağlayacak.

IPEx tek bir Ay gününde 10 tona kadar regolit kazabilir. Bu da 20 yetişkin filin ağırlığına eşdeğer. Önceki görevlerde yalnızca birkaç kilogram regolit toplanabiliyordu, bu yüzden bu sistem büyük bir ilerleme anlamına geliyor.

Bununla birlikte sistemin büyük miktarlarda regolit kazma kabiliyeti, gelecekteki Yerinde Kaynak Kullanımı (ISRU) operasyonları için da kritik bir öneme sahip. Doğrudan Ay regolitinden çıkarılan oksijen, yaşam desteği, yakıt ve Ay'da uzun süreli insan varlığı için gerekli diğer ihtiyaçlar için kullanılabilecek.

Elon Musk, Artemis mimarisinin son derece verimsiz olduğunu belirterek, "Çünkü sonuçları maksimize eden bir program değil, işleri maksimize eden bir program. Tamamen yeni bir şeye ihtiyaç var" demişti. Kendilerinin ise doğrudan Mars'a gideceklerini ifade eden Musk, "Ay bir dikkat dağıtıcı" diye konuşmuştu.