NASA, Ay'da çok sıra dışı bir deney yapacak

NASA, uzaydaki yangınların fiziğini ve davranışını anlamak amacıyla Ay'daki Malzemelerin Yanıcılığı (FM2) isimli yepyeni bir misyon duyurdu. 2026 yılının sonlarında gerçekleştirilecek deneyde, Ay yerçekimi altında dört farklı katı yakıt örneği yakılarak kritik veriler toplanacak.

, Ay yüzeyinde kontrollü bir ateş yakarak malzemelerin alev alma riskini detaylı bir şekilde inceleyecek. Lunar and Planetary Science Conference etkinliğinde sunulan kısa bir rapora göre, NASA araştırmacıları Ay'daki Malzemelerin Yanıcılığı (FM2) adlı yepyeni bir misyon duyurdu.

NASA, Ay yüzeyinde malzemelerin alev alma riskini incelemek için 2026 sonlarında Ay'daki Malzemelerin Yanıcılığı (FM2) adlı yeni bir misyon başlatacak.
Bu görev, Dünya dışındaki gezegen cisimlerinde ilk kez yangınların nasıl olduğunu test edecek.
Misyon kapsamında dört farklı katı yakıt örneği kullanılacak ve Ay yerçekimi altında alevlerin fiziksel özellikleri kaydedilecek.
Araştırmacılar, Ay yerçekiminin malzemelerin yanıcılığını nasıl etkileyeceğini anlamayı amaçlıyor.
Uzayda alevler, Dünya'dakinden farklı olarak mikro yerçekimi nedeniyle daha yuvarlak ve küresel bir form alıyor.
Mühendisler, uzay uçuşlarına uygun malzemeleri belirlemek için NASA-STD-6001B adlı bir test uyguluyor.
Söz konusu görev kapsamında Dünya dışındaki gezegen cisimlerinde yangınların nasıl olduğu ilk kez test edilecek. Planlamalara göre 2026 yılının sonlarında fırlatılacak görevde, dört farklı katı yakıt örneği kullanılacak. Araştırmacılar, Ay yerçekimi altında alevlerin fiziksel özelliklerini uzun bir süre boyunca dikkatle kaydedecek.

Araştırma ekibinden gelen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu testler karşılaştırmalı veriler sağlayacak ve Ay'ın yerçekiminin malzemelerin yanıcılığını nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik daha geniş kapsamlı çalışmaların bir parçasıdır."

UZAYDA ALEVLER FARKLI BİR FORM ALIYOR

görevleri sırasında meydana gelen yangınlar ekipler için felaketle sonuçlanabiliyor. Çünkü alevler, mikro yerçekimi altında gezegenimizdekinden çok daha farklı oluyor.

NASA'nın yanma bilimi üzerine yayınladığı blog yazısına göre Dünya'da küçük bir alev, yükselen sıcak gaz ile yerçekiminin daha soğuk ve yoğun havayı aşağı çekmesinin birleşimi sayesinde damla benzeri bir şekil alıyor. Yerçekiminin oldukça düşük seviyelerde seyrettiği uzay ortamında ise alevler daha yuvarlak ve küresel bir formda karşımıza çıkıyor.

Mühendisler, hangi malzemelerin uzay uçuşlarına uygun olduğunu belirlemek amacıyla NASA-STD-6001B adlı özel bir test uyguluyor. Amerikan uzay ajansı, tuhaf fizik kurallarının geçerli olduğu uzay ortamında ateşin yapısı hakkında bilgi toplamak için yıllar boyunca sayısız yanma deneyi gerçekleştirdi.

