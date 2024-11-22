NASA, Dünya'daki herkesi milyarder edecek asteroit keşfetti: Ancak hemen sevinmeyin!

22 Kasım 2024 16:31 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:36

NASA, "16 Psyche" adını verdiği ve değeri 10 kentilyon doları bulan, platin ve paladyum gibi nadir metallerden oluşan dev bir asteroit keşfetti. Bu asteroitin Dünya'ya getirilmesi, teorik olarak herkesi milyarder yapabilecek potansiyele sahip. Ancak zengin olma hayali kuruyorsanız, boşuna sevinmeyin!

NASA​, bugüne kadar eşi benzerine nadir rastlanan büyüklükte ve değerde bir asteroit​ keşfetti. "16 Psyche" adı verilen bu dev asteroit, platin ve paladyum gibi son derece değerli metallerden oluşuyor ve toplam değerinin 10 kentilyon dolar (yaklaşık 345 kentilyon TL) olduğu tahmin ediliyor.

Daha basitçe anlatmak gerekirse; 16 Psyche teorik olarak dünya üzerindeki herkesi milyarder edebilecek kadar değerli. Ancak hemen sevinmeyin, zira bu ihtimalin gerçekleşmesi beraberinde ekonomik felaket senaryolarını da getiriyor. Neden mi?

YÜZEY ALANI YAKLAŞIK 165 BİN KİLOMETRE KARE

NASA, geçtiğimiz ay SpaceX'in Falcon Heavy roketini bu devasa asteroidi incelemek üzere uzaya gönderdi. 16 Psyche, bilinen en büyük M-tipi asteroitlerden biri ve bilim insanlarının evrenin sırlarını çözmesine yardımcı olabilecek bir kaynak. Toplanan örnekler ve elde edilen sonuçlar, asteroidin yüzde 30 ila yüzde 60 oranında metal içerdiğini ve yüzey alanının yaklaşık 165 bin kilometre kare olduğunu ortaya koydu.

2029'DA ANA ASTEROİT KUŞAĞINA ULAŞACAK

Bu boyut, şimdiye kadar keşfedilen en büyük metalik asteroitlerden biri olmasını sağlamakla birlikte asteroidin şu anda Dünya'dan oldukça uzakta olduğu, ancak hızla yaklaştığı bildiriliyor. 16 Psyche, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağına doğru 2,2 milyar mil yol alıyor. Bilim insanları, asteroidin bu bölgeye Temmuz 2029'da ulaşacağını tahmin ediyor.

DÜNYA EKONOMİSİNİ TEHDİT EDEBİLİR

Eğer bu asteroidin sahip olduğu servet Dünya'ya getirilirse, küresel ekonomi üzerinde ciddi etkileri olabilir. Cismin İngiliz para birimi cinsinden değeri 8 kentilyon sterline denk geliyor ve bu miktarın dünya nüfusu arasında eşit paylaştırılması halinde herkesin yaklaşık 1 milyar sterlin alacağı hesaplanıyor.

"E ne güzel işte, zengin oluruz" diye düşünüyorsanız, kazın ayağı öyle değil. Çünkü uzmanlara göre bu fikrin gerçekleşmesi, ekonominin bir gecede mahvolması, ultra zenginlerin servetine servet katması ve ürün fiyatlarının fırlamasına sebep olabilir. Yani gelir eşitsizliği hiç olmadığı kadar artacaktır.

Örneğin Elon Musk şu anda 248 milyar sterlinlik net servetiyle dünyanın en zengin adamı olarak kabul ediliyor. Bu, potansiyel asteroit ödemesiyle alacağından neredeyse 250 kat daha fazla.

NASA'NIN DA ÖNCELİĞİ PARA DEĞİL

Öte yandan NASA'nın da bu asteroidi durdurarak para kazanmak gibi bir planı yok. Bunun yerine, metallerin gezegenler ve çekirdekleri için faydalarını araştıracaklar. Bu keşfin evreni ve özelliklerini daha net anlamalarına yardımcı olacağına inanıyorlar.