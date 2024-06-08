NASA, SpaceX'i veto etti! Hubble teleskobunun onarılmasını istemiyor

08 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:30

Hubble Uzay Teleskobu otuz yılı aşkın bir süredir uzak galaksilerin ve yıldızların çarpıcı görüntülerini yakalayarak gökbilimcilerin evrenin evrimini ve en gizemli kozmik olaylarını incelemelerine olanak sağladı.

Ancak teleskobun işlevleri 2034 yılı civarında sona erebilir. Yavaş yavaş Dünya'ya doğru sürüklenen teleskobun, Dünya'nın atmosferine giriş esnasında yanarak yok olacağı tahmin ediliyor. Bir girişimciyse NASA'ya bunu önleme teklifinde bulundu.

NASA, SPACEX'E İZİN VERMEDİ

SpaceX kapsülüyle Dünya yörüngesinde dolaşan özel bir astronot olan Jared Isaacman, NASA'nın izin vermesi halinde Hubble'a bir bakım ekibi götürebileceğini ve böylece uzay ajansının yüz milyonlarca dolar tasarruf etmesini sağlayabileceğini söyledi.

Ancak NASA bu fikre sıcak bakmıyor. Ajansın astrofizik direktörü Mark Clampin, Isaacman'ın teklifini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Bunun yerine Hubble tek bir jiroskopla çalışmaya devam edecek ve ikincisini gelecek on yılda çalışabileceğinden emin olmak için yedekte tutacak.