NASA'da büyük şok! Uzay giysisinde sızıntı oldu, uçuşlar süresiz olarak iptal!

22 Temmuz 2024 17:55 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:55

Dünya'yı bir de ISS'ten izleyin: İşte NASA astronotu tarafından paylaşılan görüntüleri

Dünya'yı bir de ISS'ten izleyin: İşte NASA astronotu tarafından paylaşılan görüntüleri

NASA, mühendisler 24 Haziran'daki soğutma sıvısı sızıntısına neyin sebep olduğunu daha iyi anlayana kadar bir sonraki uzay yürüyüşünün süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

NASA astronotlarından Tracy Dyson bir ay önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) kapağındayken kısa süreli bir uzay giysisi sızıntısı yaşadı. Dyson ve Mike Barrett bakım faaliyetleri için 6,5 saatlik bir uzay yürüyüşü için kapıyı henüz açmışlardı ki uzay giysisinin UUİ'ye olan bağlantısından buz parçacıkları fışkırdı. NASA, uzay yürüyüşüne ara verildiğini ancak astronotların hiçbir zaman tehlike altında olmadığını vurguladı.

NASA'nın İstasyon Program Yöneticisi Dana Weigel, 17 Temmuz Çarşamba günü bir telekonferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu uzay yürüyüşü, giysinin servis ve soğutma göbeğindeki su sızıntısı nedeniyle erken sona erdi; UUİ'ye bağlı olan bölge burası" dedi.

Astronot uzay giysileri, kapaktan çıkmadan hemen öncesine kadar bu göbek bağı aracılığıyla UUİ'nin yaşam destek sistemlerine bağlı kalır.

Su sızıntısının nedenini ve çözümünü araştırdıklarını belirten Weigel, "Uzay yürüyüşünü nerede yapmak istediğimize dair bir sonraki fırsatı araştıracağız. Bu zaman açısından kritik ya da acil bir durum değil, bu yüzden en iyi ve mantıklı yeri bulacağız" diye konuştu.

UZAY YÜRÜYÜŞLERİNDE KULLANILAN GİYSİNİN TASARIMI 1970'LERE DAYANIYOR

Space.com sitesine göre, NASA'nın uzay yürüyüşleri için kullandığı Ekstravehicular Mobility Unit (EMU) uzay giysisi 1970'lere dayanan bir tasarıma sahip ve ilk kez Nisan 1983'te STS-6 uzay mekiği görevi sırasında kullanıldı.

EMU uzun ve güvenilir bir uçuş geçmişine sahip: Tüm uzay mekiği görevlerinde kullanıldı, mürettebatın Hubble Uzay Teleskobu'na hizmet vermesini sağladı ve astronotların UUİ'yi inşa etmesine de yardımcı oldu.

UZAY GİYSİSİ DAHA ÖNCE DE PROBLEM ÇIKARMIŞTI

EMU'nun değiştirilebilir ve bakım yapılabilir parçaları bulunuyor. Bununla birlikte, son yıllarda farklı nedenlerle periyodik olarak soğutma sıvısı sızıntılarına maruz kaldı.

Örneğin NASA, Mart 2022'de bir uzay giysisi kaskında su bulunmasının ardından uzay yürüyüşlerini yedi ay boyunca askıya almıştı. Temmuz 2013'te yaşanan bir olayda ise, İtalyan astronot Luca Parmitano'nun uzay yürüyüşü sırasında kaskının suyla dolması üzerine bir soruşturma raporu hazırlanması ve uzay yürüyüşünün aylarca askıya alınması gerekmişti.