NASA'dan ürküten rapor: Dünya, asteroit felaketine karşı tamamen savunmasız!

25 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 15:54

Saatte binlerce kilometre hızla Dünya'ya çarpan devasa bir göktaşı tarafından yok edilmek, insanlığın soyunun tükenmesinin yollarından biri. Endişe verici rapora göre, Dünya böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı değil (üstelik cismi 14 yıl önceden tespit etmiş olsak bile).

Daily Mail'in haberine göre, NASA ve ABD hükümeti tarafından yayınlanan bir raporda, asteroit felaket yönetim planlarının 'tanımlanmadığı' belirtildi.

Ayrıca Bruce Willis ve Ben Affleck'in oynadığı 'Armageddon' filminde olduğu gibi, bir asteroitin tehlikelerini azaltabilecek uzay görevlerini uygulamak için 'sınırlı hazırlık' olduğu ifade edildi. 1998 yılında gişe rekorları kıran filmde NASA, Dünya'ya çarpmak üzere olan bir asteroiti patlatmak ve insanlığı kurtarmak için çok sayıda delici gönderiyordu.

ASTEROİT FELAKETİNE KARŞI DÜNYA HAZIRLIKLI MI?

Rapor, NASA ve ABD hükümeti tarafından düzenlenen bir simülasyon etkinliği olan 'Gezegensel Savunma Kurumlar Arası Masaüstü Tatbikatı'nın beşincisinin bir parçası olarak hazırlandı.

Öngörülebilir gelecekte 'bilinen önemli bir asteroit çarpma tehdidi' olmamasına rağmen iki yılda bir düzenlenen etkinlik, üst düzey uzmanların böyle bir çarpmaya hazırlanma becerilerini değerlendiriyor.

Raporda, "Bir asteroit tehdidi senaryosunda uzay misyonları hakkında karar verme süreci belirsizliğini koruyor" denilerek, bu sürecin ABD'de ya da uluslararası düzeyde yeterince tanımlanmadığı vurgulanıyor.

Tatbikat sırasında uzmanlar, daha önce hiç tespit edilmemiş bir asteroitin yaklaşık 14 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüzde 72 olduğu varsayımsal bir senaryoya karşı olası ulusal ve küresel tepkileri değerlendirdi.

Varsayımsal senaryonun bir parçası olarak, asteroitin boyutunu, bileşimini ve uzun vadeli yörüngesini kesin olarak belirlemek mümkün değildi. Ancak modeller, asteroitin çarpması halinde bölgesel ya da ülke ölçeğinde bir alanı tahrip edebileceğini gösteriyordu.

İşleri daha da karmaşık hale getirmek için, asteroit Dünya'dan görüldüğü şekliyle Güneş'in arkasından geçtiği için gerekli takip gözlemlerinin en az yedi ay ertelenmesi gerekecekti ki bu da kritik bir zaman kaybı anlamına geliyordu.

Washington'daki NASA Genel Merkezi'nde gezegen savunma subayı olarak görev yapan Lindley Johnson, "Tatbikatın başlangıç koşullarındaki belirsizlikler, katılımcıların özellikle zorlu bir dizi durumu göz önünde bulundurmalarını sağladı" dedi.

NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Programına göre Dünya'ya ortalama olarak her 5.000 yılda bir futbol sahası büyüklüğünde bir kaya, her bir milyon yılda bir de uygarlığı yok eden bir asteroit çarpıyor.