 Safa Keser

Nesiller arası birikim teknolojide sınırları aştı

40 yıla yayılan birikimi kuşaktan kuşağa taşıyan Türk teknoloji şirketi, havacılık gibi standartların yüksek olduğu bir alandaki yenilikçi çözümlerini Quavis markasıyla uluslararası arenaya taşıdı.

Nesiller arası birikim teknolojide sınırları aştı
İklim krizi, ve kaynakların etkin kullanımı gibi güncel küresel sorunlar, yenilikçi çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor. Havacılık, enerji başta olmak üzere endüstrinin farklı alanları bu sorunlara çözüm üretme konusunda öncü alanlar olarak dikkati çekiyor. Aynı zamanda karmaşık, zorlu standartlara sahip, rekabetçiliğin yüksek olduğu bu alanlarda dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir teknolojik çözümler kritik önem kazanıyor.

Türkiye’nin mühendislik gücünü global ölçekte temsil eden EMSE de tüm bu ihtiyaçları gözeterek stratejik bir adım attı.

EMSE, Yönetim Kurulu Başkanı Muslu Oğuz’un liderliğinde ve ikinci neslin katkısıyla uzun ömürlü mühendislik uygulamaları ve teknolojiye dayalı çözümleriyle odaklı projelere imza atıyor. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, bugünün sorunlarının yanında geleceğin ihtiyaçlarına ilişkin yenilikçi ve rekabetçi projelere imza atılıyor.

EMSE, bu yaklaşımını, havacılık alanındaki uzmanlığını Quavis (Qualified Aviation Solutions) markasına dönüştürerek organizasyonel anlamda da yeni bir boyuta taşıdı. 2019’da Ankara’da kurulan şirket, 2024 yılında Frankfurt ofisi ile Avrupa operasyonlarına başladı.

Kısa sürede uluslararası bir nitelik kazanan Quavis, dayanıklı ve yıllarca sorunsuz çalışabilecek ürünler geliştiriyor.

Şirketin geliştirdiği çözümler, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde sürdürülebilirlik standartlarını yükseltiyor. Uzun ömürlü mühendisliği ve teknolojik kabiliyetleri rekabet avantajına dönüştüren Quavis, global pazarlarda fark yaratıyor.

Donanım ve yazılımı tek çatı altında birleştiren Quavis, ürünlerini sürekli iyileştirerek operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Veriyi yalnızca yönetmekle kalmayıp içgörüye dönüştüren yetkin ekip, müşterilerine öngörüye dayalı kararlar alma ve kaynak kullanımını optimize etme imkanı tanıyor.

Quavis, self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleriyle havayolu operasyonlarında hız, verimlilik ve güvenlik sağlıyor.

Ürünlerinin yazılımından endüstriyel tasarımına kadar tüm süreçleri tek çatı altında yürüten şirket, bu sayede müşterilerine özel çözümler sunabiliyor.

İki nesil omuz omuza

Babasından aldığı bayrağı başarıyla taşıyan Quavis Avrupa Genel Müdürü Ceren Oğuz, grubun uluslararası büyüme sürecini yönetiyor.

Oğuz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Babamla birlikte aynı vizyon etrafında çalışmak benim için çok değerli. İki neslin omuz omuza yürüdüğü bu dönemin, EMSE’yi global ölçekte çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. EMSE’nin köklü mühendislik kültürünü yeni nesil bakış açısıyla harmanlıyor, globalde büyütmeye devam ediyoruz.” dedi.


Havacılığın standartları yüksek, kuralları katı, sürekli güncelleme isteyen dinamik bir sektör olduğuna işaret eden Oğuz, “Bizim için uzun ömürlü mühendislik; ürünün donanım dayanıklılığını yıllarca korurken, yazılım ve sistem güncellemeleriyle her zaman çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilmek demek. Böylece müşterilerimize hem güvenilir hem de geleceğe uyumlu çözümler sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Muslu Oğuz da sürdürülebilirliğin kendileri için yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda teknolojiyi geleceğe taşıyan bir değer olduğunu vurgulayarak, “Çevre gibi insanlığın tarihi mirasını teknolojiyle geleceğe taşımak için çalışmalar yürütüyor. Ne mutlu ki bunu kendi içimizde de kuşaklarımız arasında da başarmış durumdayız. EMSE ile inşa ettiğimiz birikimi, Quavis ile yeni alanlarda daha ileriye taşıyoruz. Yenileniyor, çevremiz, dünyamız için yeni çözümler üretiyoruz.” diye konuştu.

